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На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа - РИА Новости, 29.08.2023
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13:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/gaz-1892886432.html
На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа
На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа - РИА Новости, 29.08.2023
На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа
Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров, сообщила на сайте материнская "Нафтогазе Украины". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:10
2023-08-29T13:10
украина
нафтогаз украины
укргаздобыча
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров, сообщила на сайте материнская "Нафтогазе Украины". "Укргаздобыча" открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 миллиарда кубометров газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе", - говорится в сообщении "Нафтогаза". Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов 15 августа также заявлял, что государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила еще две скважины, которые увеличили добычу на 430 тысяч кубометров газа в сутки.
https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html
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украина, нафтогаз украины, укргаздобыча, в мире
Украина, Нафтогаз Украины, Укргаздобыча, В мире
На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа

В "Нафтогазе" утверждают, что "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров, сообщила на сайте материнская "Нафтогазе Украины".
"Укргаздобыча" открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 миллиарда кубометров газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов 15 августа также заявлял, что государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила еще две скважины, которые увеличили добычу на 430 тысяч кубометров газа в сутки.
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