https://ria.ru/20230829/gaz-1892886432.html

На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа

На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа - РИА Новости, 29.08.2023

На Украине утверждают, что открыли новое месторождение газа

Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров, сообщила на сайте материнская "Нафтогазе Украины". РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:10

2023-08-29T13:10

2023-08-29T13:10

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укргаздобыча

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров, сообщила на сайте материнская "Нафтогазе Украины". "Укргаздобыча" открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 миллиарда кубометров газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе", - говорится в сообщении "Нафтогаза". Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов 15 августа также заявлял, что государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила еще две скважины, которые увеличили добычу на 430 тысяч кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html

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украина, нафтогаз украины, укргаздобыча, в мире