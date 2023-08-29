https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html

СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16

СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16 - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16

Один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении, РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:29

2023-08-29T18:29

2023-08-29T19:11

специальная военная операция на украине

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f-16

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана."В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны (постоянно. — Прим. ред.) идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить", — сказал он телеканалу.Он добавил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и почти 27 тысяч долларов. Как отмечает CNN, советским истребителям не требуется столько обслуживания. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что у Украины пока нет необходимой инфраструктуры для размещения у себя F-16.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html

https://ria.ru/20230824/razmeschenie-1892101346.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, пентагон, f-16