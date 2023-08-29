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СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16 - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 29.08.2023 (обновлено: 19:11 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html
СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16
СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16 - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16
Один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении, РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:29
2023-08-29T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
сергей лавров
пентагон
f-16
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.&quot;В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны (постоянно. — Прим. ред.) идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить&quot;, — сказал он телеканалу.Он добавил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и почти 27 тысяч долларов. Как отмечает CNN, советским истребителям не требуется столько обслуживания. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что у Украины пока нет необходимой инфраструктуры для размещения у себя F-16.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, пентагон, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, F-16
СМИ узнали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16

CNN: час полета F-16 обойдется Киеву в 27 тысяч долларов и 16 часов обслуживания

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один час полета истребителя F-16 обходится почти в 27 тысяч долларов США и 16 часов техобслуживания, что создаст Киеву дополнительные сложности в их применении, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.
«

"В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны (постоянно. — Прим. ред.) идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить", — сказал он телеканалу.

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Он добавил, что в среднем на один час полета F-16 приходится 16 часов техобслуживания и почти 27 тысяч долларов. Как отмечает CNN, советским истребителям не требуется столько обслуживания.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что у Украины пока нет необходимой инфраструктуры для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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