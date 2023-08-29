https://ria.ru/20230829/evro-1892916560.html

Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96

Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96 - РИА Новости, 29.08.2023

Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:11

2023-08-29T15:11

2023-08-29T15:46

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в 15:10 мск поднялась на 68 копеек — до 103,86 рубля. Минутами ранее она выросла до 104,08 рубля.В свою очередь, курс доллара увеличился на 86 копеек — до 96,17 рубля.Юань подорожал на 10 копеек — до 13,16 рубля.Ранее сегодня экс-глава Минфина Михаил Задорнов заявил, что на ослабление рубля этим летом повлияли большие объемы рупии, которые российские компании получили за экспорт энергоресурсов. По его словам, Москва поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов. При этом импорт из этой страны оценивается примерно в шесть-семь миллиардов в год. Задорнов подчеркнул, что России "нечего покупать в Индии", однако рупии вернуть невозможно, так как это неконвертируемая валюта.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. Банк России для снижения колебаний на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия