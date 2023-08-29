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Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96 - РИА Новости, 29.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:11 29.08.2023 (обновлено: 15:46 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/evro-1892916560.html
Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96
Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96 - РИА Новости, 29.08.2023
Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96
Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:11
2023-08-29T15:46
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в 15:10 мск поднялась на 68 копеек — до 103,86 рубля. Минутами ранее она выросла до 104,08 рубля.В свою очередь, курс доллара увеличился на 86 копеек — до 96,17 рубля.Юань подорожал на 10 копеек — до 13,16 рубля.Ранее сегодня экс-глава Минфина Михаил Задорнов заявил, что на ослабление рубля этим летом повлияли большие объемы рупии, которые российские компании получили за экспорт энергоресурсов. По его словам, Москва поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов. При этом импорт из этой страны оценивается примерно в шесть-семь миллиардов в год. Задорнов подчеркнул, что России "нечего покупать в Индии", однако рупии вернуть невозможно, так как это неконвертируемая валюта.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. Банк России для снижения колебаний на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия
Курс евро поднялся выше 104 рублей, доллар — 96

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 104 рублей впервые с 16 августа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
Так, европейская валюта в 15:10 мск поднялась на 68 копеек — до 103,86 рубля. Минутами ранее она выросла до 104,08 рубля.
В свою очередь, курс доллара увеличился на 86 копеек — до 96,17 рубля.
Юань подорожал на 10 копеек — до 13,16 рубля.
Ранее сегодня экс-глава Минфина Михаил Задорнов заявил, что на ослабление рубля этим летом повлияли большие объемы рупии, которые российские компании получили за экспорт энергоресурсов. По его словам, Москва поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов. При этом импорт из этой страны оценивается примерно в шесть-семь миллиардов в год. Задорнов подчеркнул, что России "нечего покупать в Индии", однако рупии вернуть невозможно, так как это неконвертируемая валюта.
Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. Банк России для снижения колебаний на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
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