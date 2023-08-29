Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 29.08.2023 (обновлено: 07:44 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/eshelon-1892813153.html
На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами
На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами - РИА Новости, 29.08.2023
На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами
Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:36
2023-08-29T07:44
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886903349_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_2b1664d5f13684d7fdb54747c3223142.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ", - сказали в Минобороны.На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.
https://ria.ru/20230829/komissiya-1892812877.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886903349_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_4568dda872e950018116cdc8acdacbe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

МО: на Донецком направлении ракетным ударом уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание на огневой позиции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град выполняет боевое задание на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание на огневой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки.
"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ", - сказали в Минобороны.
На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки ВСУ
07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала