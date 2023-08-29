https://ria.ru/20230829/eshelon-1892813153.html

На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами - РИА Новости, 29.08.2023

На Донецком направлении уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T07:36

2023-08-29T07:36

2023-08-29T07:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ", - сказали в Минобороны.На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.

https://ria.ru/20230829/komissiya-1892812877.html

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