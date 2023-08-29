https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

ЕС слабеет из-за санкций и отправки оружия на Украину, заявил Сийярто

ЕС слабеет из-за санкций и отправки оружия на Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.08.2023

ЕС слабеет из-за санкций и отправки оружия на Украину, заявил Сийярто

Евросоюз находится в плохой форме и постоянно слабеет из-за санкций, поставок оружия на Украину и политизирования вопроса энергоснабжения, необходимые перемены... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:33

2023-08-29T17:33

2023-08-29T17:33

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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Евросоюз находится в плохой форме и постоянно слабеет из-за санкций, поставок оружия на Украину и политизирования вопроса энергоснабжения, необходимые перемены могут принести выборы в Европарламент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Настоящий вопрос в том, в какой форме находится ЕС? Ответ - по крайней мере, честный ответ - к сожалению, в очень плохой форме. ЕС постоянно теряет свою силу и находится в худшем состоянии, чем когда-либо ранее, в сфере безопасности, экономики и энергоснабжения", - написал Сийярто в Facebook*.По его словам, ЕС за последние полтора года не был способен установить мир на континенте, поскольку это невозможно сделать поставками оружия Киеву. Глава венгерского МИД добавил, что Китай отобрал у ЕС второе место по доле мирового ВВП, так как "Брюссель зарезал конкурентоспособность Европы санкциями", а цены на энергоносители "взлетели до небес", потому что "так происходит с теми, кто сводят энергетическую безопасность к идеологическому вопросу". "Пришло время перемен в Брюсселе! Ждем выборов в Европарламент!" - подытожил Сийярто. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество. Орбан отмечал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, европейцы должны задать "американским друзьям" вопросы о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер отмечал, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчекривал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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россия, украина, европа, петер сийярто, евросоюз, в мире