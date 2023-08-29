https://ria.ru/20230829/epidemiya-1892803226.html
В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии"
В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии" - РИА Новости, 29.08.2023
В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии"
Читатели польской Gazeta предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T01:55
2023-08-29T01:55
2023-08-29T01:55
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели польской Gazeta предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза."Опять русская диверсия? Сколько можно?" — написал cromka."Интересно, когда ПиС наконец признается, что это устроили русские", — спросил ogniesteoczy.Другие пользователи предположили, что в преддверии выборов правящая партия пытается использовать вспышку как инструмент удержания власти."Все ясно, выборы отменяются, у нас эпидемия", — съязвил mozart."У профессионалов из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) все под контролем: бактерия атакует только оппозицию", — пошутил majastani.В материале указано, что у жительницы Малопольского воеводства обнаружили легионеллез — редкая респираторная инфекция, представляющая опасность при попадании в организм через дыхательные пути. Ранее сообщалось о 150 зараженных жителях в Подкарпатском воеводстве.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html
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в мире, польша, россия, малопольское воеводство, нато
В мире, Польша, Россия, Малопольское воеводство, НАТО
В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии"
Читатели Gazeta заявили, что Варшава обвинит Россию в эпидемии легионеллеза
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Читатели польской Gazeta
предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза.
«
"Опять русская диверсия? Сколько можно?" — написал cromka.
"Интересно, когда ПиС наконец признается, что это устроили русские", — спросил ogniesteoczy.
Другие пользователи предположили, что в преддверии выборов правящая партия пытается использовать вспышку как инструмент удержания власти.
"Все ясно, выборы отменяются, у нас эпидемия", — съязвил mozart.
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
"У профессионалов из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) все под контролем: бактерия атакует только оппозицию", — пошутил majastani.
В материале указано, что у жительницы Малопольского воеводства
обнаружили легионеллез — редкая респираторная инфекция, представляющая опасность при попадании в организм через дыхательные пути. Ранее сообщалось о 150 зараженных жителях в Подкарпатском воеводстве.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Ходячие трупы": в США раскрыли, что Россия может сделать с Польшей