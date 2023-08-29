https://ria.ru/20230829/epidemiya-1892803226.html

В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии"

В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии" - РИА Новости, 29.08.2023

В Польше забили тревогу из-за очередной "русской диверсии"

Читатели польской Gazeta предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:55

2023-08-29T01:55

2023-08-29T01:55

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели польской Gazeta предположили, что власти Польши обвинят Россию во вспыхнувшей по стране эпидемии легионеллеза."Опять русская диверсия? Сколько можно?" — написал cromka."Интересно, когда ПиС наконец признается, что это устроили русские", — спросил ogniesteoczy.Другие пользователи предположили, что в преддверии выборов правящая партия пытается использовать вспышку как инструмент удержания власти."Все ясно, выборы отменяются, у нас эпидемия", — съязвил mozart."У профессионалов из PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) все под контролем: бактерия атакует только оппозицию", — пошутил majastani.В материале указано, что у жительницы Малопольского воеводства обнаружили легионеллез — редкая респираторная инфекция, представляющая опасность при попадании в организм через дыхательные пути. Ранее сообщалось о 150 зараженных жителях в Подкарпатском воеводстве.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html

https://ria.ru/20230825/polsha-1892119369.html

польша

россия

малопольское воеводство

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в мире, польша, россия, малопольское воеводство, нато