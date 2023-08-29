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В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ

В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ - РИА Новости, 29.08.2023

В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ

Распространенная информация об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года не... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:05

2023-08-29T16:05

2023-08-29T17:13

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сн_образование

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единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что "Литература" входит в число обязательных учебных предметов как в основной, так и в старшей школе, это особый учебный предмет, важный не только с точки зрения образовательных задач, но и имеющий огромный воспитательный потенциал. В целевом разделе федеральной образовательной программы по литературе на первое место вынесены задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, формированием чувства причастности к отечественным культурным традициям, осознанием взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности, добавили в Минпросвещения. "Основу содержания программы по литературе составляют выдающиеся художественные произведения русской литературы и литературы народов России: в основной школе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей современной литературы), основной акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других выдающихся писателей", - напомнили в министерстве. В старшей школе углубленно изучаются произведения, представляющие в соответствии с традициями отечественной методики историко-литературный процесс второй половины ХIХ - начала ХХI века (Островский, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и другие), заключили в Минпросвещения.

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сн_образование, общество, социальный навигатор, россия, единый государственный экзамен (егэ)