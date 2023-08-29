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В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ - РИА Новости, 29.08.2023
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Год педагога и наставника
 
16:05 29.08.2023 (обновлено: 17:13 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ekzamen-1892931615.html
В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ
В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ - РИА Новости, 29.08.2023
В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ
Распространенная информация об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:05
2023-08-29T17:13
год педагога и наставника
сн_образование
общество
социальный навигатор
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что "Литература" входит в число обязательных учебных предметов как в основной, так и в старшей школе, это особый учебный предмет, важный не только с точки зрения образовательных задач, но и имеющий огромный воспитательный потенциал. В целевом разделе федеральной образовательной программы по литературе на первое место вынесены задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, формированием чувства причастности к отечественным культурным традициям, осознанием взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности, добавили в Минпросвещения. "Основу содержания программы по литературе составляют выдающиеся художественные произведения русской литературы и литературы народов России: в основной школе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей современной литературы), основной акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других выдающихся писателей", - напомнили в министерстве. В старшей школе углубленно изучаются произведения, представляющие в соответствии с традициями отечественной методики историко-литературный процесс второй половины ХIХ - начала ХХI века (Островский, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и другие), заключили в Минпросвещения.
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сн_образование, общество, социальный навигатор, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

В Минпросвещения прокомментировали сообщение о "классике" в ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что "Литература" входит в число обязательных учебных предметов как в основной, так и в старшей школе, это особый учебный предмет, важный не только с точки зрения образовательных задач, но и имеющий огромный воспитательный потенциал.
В целевом разделе федеральной образовательной программы по литературе на первое место вынесены задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, формированием чувства причастности к отечественным культурным традициям, осознанием взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности, добавили в Минпросвещения.
"Основу содержания программы по литературе составляют выдающиеся художественные произведения русской литературы и литературы народов России: в основной школе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей современной литературы), основной акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других выдающихся писателей", - напомнили в министерстве.
В старшей школе углубленно изучаются произведения, представляющие в соответствии с традициями отечественной методики историко-литературный процесс второй половины ХIХ - начала ХХI века (Островский, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и другие), заключили в Минпросвещения.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСоциальный навигаторРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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