https://ria.ru/20230829/ekstraditsiya-1892921688.html

Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином

Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином - РИА Новости, 29.08.2023

Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином

Адвокат задержанного в Финляндии гражданина России Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что считает... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:26

2023-08-29T15:26

2023-08-29T15:26

в мире

финляндия

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Адвокат задержанного в Финляндии гражданина России Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что считает маловероятной экстрадицию подзащитного на Украину, где на него заведено уголовное дело. "На данный момент хочу сообщить, что на основании применимого в данной ситуации закона Финляндии об экстрадиции принять положительное решение об экстрадиции будет нарушением закона", - отметила Мальгина. Она сослалась на закон, который гласит, что "запрос об экстрадиции не может быть удовлетворен, если есть опасения, что лицо, запрашиваемое на экстрадицию, затем подвергнется угрозам его жизни или свободе или иному преследованию из-за его расы, национальности, религии, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе, или из-за политических обстоятельств". Для отказа в экстрадиции достаточно одного из этих обстоятельств, в то время, как в ситуации с Торденом их три: национальность, активно высказываемые пророссийские патриотические политические убеждения и возможная причастность к патриотической организации, которая объявлена на Украине террористической, отметила она. "Несмотря на многочисленные грубые нарушения закона, которые до сих пор сопровождали весь ход дела Воислава Тордена, я считаю, что финское правосудие не решится нарушить это положение закона", - добавила адвокат. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы, якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

https://ria.ru/20230826/obrascheniya-1892371852.html

финляндия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, украина, донецкая народная республика