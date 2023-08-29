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Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином - РИА Новости, 29.08.2023
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15:26 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ekstraditsiya-1892921688.html
Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином
Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином - РИА Новости, 29.08.2023
Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином
Адвокат задержанного в Финляндии гражданина России Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что считает... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:26
2023-08-29T15:26
в мире
финляндия
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Адвокат задержанного в Финляндии гражданина России Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что считает маловероятной экстрадицию подзащитного на Украину, где на него заведено уголовное дело. "На данный момент хочу сообщить, что на основании применимого в данной ситуации закона Финляндии об экстрадиции принять положительное решение об экстрадиции будет нарушением закона", - отметила Мальгина. Она сослалась на закон, который гласит, что "запрос об экстрадиции не может быть удовлетворен, если есть опасения, что лицо, запрашиваемое на экстрадицию, затем подвергнется угрозам его жизни или свободе или иному преследованию из-за его расы, национальности, религии, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе, или из-за политических обстоятельств". Для отказа в экстрадиции достаточно одного из этих обстоятельств, в то время, как в ситуации с Торденом их три: национальность, активно высказываемые пророссийские патриотические политические убеждения и возможная причастность к патриотической организации, которая объявлена на Украине террористической, отметила она. "Несмотря на многочисленные грубые нарушения закона, которые до сих пор сопровождали весь ход дела Воислава Тордена, я считаю, что финское правосудие не решится нарушить это положение закона", - добавила адвокат. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы, якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html
https://ria.ru/20230826/obrascheniya-1892371852.html
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в мире, финляндия, украина, донецкая народная республика
В мире, Финляндия, Украина, Донецкая Народная Республика
Адвокат рассказал о ситуации с задержанным в Финляндии россиянином

Адвокат: экстрадиция задержанного в Финляндии Тордена на Украину нарушит закон

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Адвокат задержанного в Финляндии гражданина России Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что считает маловероятной экстрадицию подзащитного на Украину, где на него заведено уголовное дело.
"На данный момент хочу сообщить, что на основании применимого в данной ситуации закона Финляндии об экстрадиции принять положительное решение об экстрадиции будет нарушением закона", - отметила Мальгина.
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Она сослалась на закон, который гласит, что "запрос об экстрадиции не может быть удовлетворен, если есть опасения, что лицо, запрашиваемое на экстрадицию, затем подвергнется угрозам его жизни или свободе или иному преследованию из-за его расы, национальности, религии, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе, или из-за политических обстоятельств".
Для отказа в экстрадиции достаточно одного из этих обстоятельств, в то время, как в ситуации с Торденом их три: национальность, активно высказываемые пророссийские патриотические политические убеждения и возможная причастность к патриотической организации, которая объявлена на Украине террористической, отметила она.
"Несмотря на многочисленные грубые нарушения закона, которые до сих пор сопровождали весь ход дела Воислава Тордена, я считаю, что финское правосудие не решится нарушить это положение закона", - добавила адвокат.
Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский (Торден) якобы принимал участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах в составе разведгруппы, якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
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