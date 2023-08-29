https://ria.ru/20230829/ekonomika-1892824992.html
В Германии сильно снизилось доверие к экономике страны
В Германии сильно снизилось доверие к экономике страны - РИА Новости, 29.08.2023
В Германии сильно снизилось доверие к экономике страны
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:40
2023-08-29T09:40
2023-08-29T09:40
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 24,3 пункта после первоначального уровня августа в минус 24,4 пункта. Таким образом, показатель августа стал самым низким в 2023 году. Индекс ожидания роста заработных плат в августе снизился до минус 11,5 пункта с минус 5,1 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" снизилась до минус 17 пунктов с минус 14,3 пункта. Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране опустился до минус 6,2 пункта с 3,7 пункта месяцем ранее.
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германия, в мире
В Германии сильно снизилось доверие к экономике страны
GfK: доверие потребителей к экономике Германии снизилось до минус 25,5 пункта
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK
.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 24,3 пункта после первоначального уровня августа в минус 24,4 пункта. Таким образом, показатель августа стал самым низким в 2023 году.
Индекс ожидания роста заработных плат в августе снизился до минус 11,5 пункта с минус 5,1 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" снизилась до минус 17 пунктов с минус 14,3 пункта.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране опустился до минус 6,2 пункта с 3,7 пункта месяцем ранее.
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