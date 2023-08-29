https://ria.ru/20230829/ege-1892966052.html

В Госдуме призвали вернуть отечественных классиков в ЕГЭ по литературе

В Госдуме призвали вернуть отечественных классиков в ЕГЭ по литературе - РИА Новости, 29.08.2023

В Госдуме призвали вернуть отечественных классиков в ЕГЭ по литературе

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой вернуть в ЕГЭ по литературе задания на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:58

2023-08-29T16:58

2023-08-29T16:58

общество

россия

яна лантратова

александр пушкин

михаил лермонтов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой вернуть в ЕГЭ по литературе задания на проверку знания литературных произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков, изучаемых в школе с 5 по 9 класс, следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас уважаемая Татьяна Александровна, рассмотреть возможность инициировать пересмотр методических материалов, на основании которых будет проводиться Единый государственный экзамен по литературе в 2023-2024 учебном году и вернуть в задания экзамена необходимость знания литературных произведений русской классики, изучаемых с 5 по 9 классы обучения", - написала Лантратова в письме. В нём отмечается, что ранее на сайте "Федерального института педагогических измерений" были опубликованы демоверсии и кодификатор ЕГЭ по литературе, согласно которым при сдаче экзамена в 2024 году российским школьникам теперь не потребуется знание древнерусской литературы и классических авторов, творивших до второй половины XIX века: Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков золотого века русской литературы. По словам Лантратовой, в связи с этим к ней обратились неравнодушные граждане. "Согласно комментарию Рособрнадзора, ...знания более ранних произведений будут проверяться в рамках Основного государственного экзамена, проводимого в конце 9 класса. Однако, экзамен по литературе в 9 классе, как правило, сдает меньше учащихся, чем в 11. Так, согласно данным Рособрнадзора, в 2023 году ОГЭ по литературе сдавали чуть более 34 тысяч учащихся, при этом ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч участников. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в результате введения описанных выше изменений в системе Единого государственного экзамена, как минимум 25% абитуриентов, сдавших ЕГЭ по литературе, может не иметь представления о русской классике "золотого века", написанной до середины XIX века", - указала Лантратова в письме. По ее мнению, складывается опасный прецедент, когда в рамках ЕГЭ проверяются лишь знания, полученные в 10-11 классе, а не за весь период обучения, и если данная идея будет реализована, российские вузы столкнуться с падением качества знаний у абитуриентов и увеличением нагрузки на систему высшего образования. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении основного государственного экзамена по литературе, а содержание экзамена построено в соответствии с образовательными стандартами. Позднее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной также направил депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков.

https://ria.ru/20230829/ege-1892912075.html

https://ria.ru/20230829/ekzamen-1892931615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, яна лантратова, александр пушкин, михаил лермонтов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), татьяна голикова