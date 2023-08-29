https://ria.ru/20230829/ege-1892912075.html
Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина
Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина - РИА Новости, 29.08.2023
Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина
Распространенная информация об исключении произведений российских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов и Лермонтов, из ЕГЭ по литературе... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:59
2023-08-29T14:59
2023-08-29T16:03
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов и Лермонтов, из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России."Отметим, что ни одно из произведений, являющихся вершинными произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы", — говорится в сообщении.Там также добавили, что "в соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя" изучают в основной школе, а их знание проверяют при проведении основного государственного экзамена.Как отметили в Минпросвещения, для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к его содержанию в основной школе.В федеральную программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности произведения Н. А. Островского, роман "Молодая гвардия" А. А. Фадеева, произведения о Великой Отечественной войне, добавили в министерстве."Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 года по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века (произведения Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя)", — подчеркнули в Минпросвещения.Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности, таких авторов, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20210929/pushkiny-1752363357.html
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единый государственный экзамен (егэ), россия
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия
Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина
Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе классиков
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов и Лермонтов, из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«
"Отметим, что ни одно из произведений, являющихся вершинными произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что "в соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя" изучают в основной школе, а их знание проверяют при проведении основного государственного экзамена.
Как отметили в Минпросвещения, для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к его содержанию в основной школе.
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В федеральную программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности произведения Н. А. Островского, роман "Молодая гвардия" А. А. Фадеева, произведения о Великой Отечественной войне, добавили в министерстве.
"Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 года по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века (произведения Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя)", — подчеркнули в Минпросвещения.
Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности, таких авторов, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, заключили в министерстве.
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