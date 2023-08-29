https://ria.ru/20230829/ege-1892912075.html

Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина

Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина - РИА Новости, 29.08.2023

Минпросвещения опровергло данные об исключении из ЕГЭ по литературе Пушкина

Распространенная информация об исключении произведений российских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов и Лермонтов, из ЕГЭ по литературе... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:59

2023-08-29T14:59

2023-08-29T16:03

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Распространенная информация об исключении произведений российских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов и Лермонтов, из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России."Отметим, что ни одно из произведений, являющихся вершинными произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы", — говорится в сообщении.Там также добавили, что "в соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя" изучают в основной школе, а их знание проверяют при проведении основного государственного экзамена.Как отметили в Минпросвещения, для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к его содержанию в основной школе.В федеральную программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности произведения Н. А. Островского, роман "Молодая гвардия" А. А. Фадеева, произведения о Великой Отечественной войне, добавили в министерстве."Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 года по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины XIX века (произведения Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя)", — подчеркнули в Минпросвещения.Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности, таких авторов, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20210929/pushkiny-1752363357.html

https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

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единый государственный экзамен (егэ), россия