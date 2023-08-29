https://ria.ru/20230829/efimov-1892782907.html

Ефимов: город предоставил еще одному заводу землю в аренду за рубль в год

Ефимов: город предоставил еще одному заводу землю в аренду за рубль в год - РИА Новости, 29.08.2023

Ефимов: город предоставил еще одному заводу землю в аренду за рубль в год

Власти Москвы выделили участок земли мясоперерабатывающему заводу по льготной аренде, там будет построен новый корпус производства, заявил заммэра Москвы по... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:10

2023-08-29T09:10

2023-08-29T10:11

экономика

москва

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_0:158:1717:1124_1920x0_80_0_0_d84ffd44dc31391fe5eee8872c67c2c1.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Москвы выделили участок земли мясоперерабатывающему заводу по льготной аренде, там будет построен новый корпус производства, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Арендная ставка составит 1 руб. в год. По словам заммэра, данный инвестор является семнадцатым, с которым власти города заключили договор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что Москва заключила с пятнадцатым инвестором договор аренды земли по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта. Шестнадцатым инвестором стала компания, у которой в планах строительство производственного комплекса по глубокой переработке мясо-костного сырья."Московскому мясоперерабатывающему заводу "Коломенское" предоставили участок для возведения производственного корпуса площадью 6,6 тыс. "квадратов", который позволит расширить действующее предприятие. Инвестор вложит в проект не менее 200 млн руб. Это уже семнадцатая компания, с которой власти города заключили договор аренды земли за 1 рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечается в сообщении, данный корпус появится на проспекте Андропова, владение 36/3. До этого на этой территории были расположены некапитальные объекты.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что срок аренды составляет 5 лет. Этого срока будет достаточно, чтобы ввести в эксплуатацию новый объект.По данным пресс-службы, с 1987 года на заводе выпускают различную продукцию. Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, продукция завода представлена свыше 200 наименованиями. Объемы производства на предприятии могут вырасти до 30% после возведения нового цеха. Кроме того, это позволит создать свыше 50 новых рабочих мест.Предоставление в аренду участка земли по льготной ставке для развития производств в Москве является одной из мер поддержки бизнеса, уточнили в пресс-службе комплекса. Данная мера была запущена городскими властями в марте прошлого года. Это позволяет снизить затраты на появление новых рабочих мест.По словам гендиректора Московского мясоперерабатывающего завода Владимира Кошарного, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики, благодаря появлению нового корпуса на предприятии будут созданы новые рабочие места, увеличены объемы производства. Он также заявил, что построить корпус и запустить производство постараются раньше обозначенного срока.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промплощадок, где трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.Ранее Ефимов сообщил, что власти Москвы подписали с инвестором договор аренды земельного участка площадью 2 га для возведения предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Срок действия договора с данным инвестором составляет 5 лет.

https://ria.ru/20230828/promdizayn-1892773145.html

https://ria.ru/20230825/efimov-1892083710.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы)