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Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
12:41 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dubay-1892862867.html
Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай
Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 29.08.2023
Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай
По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:41
2023-08-29T12:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дубай
оаэ
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным пляжным направлением после Турции, сообщает АТОР.По итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывало 616 тысяч гостей из России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поток вырос на 99 процентов. Наша страна стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив только Индии (более 1,2 миллиона)."Закономерный рост связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а перевозчики приняли решение оставить на лето зимнее расписание, чего ранее практически никогда не было", – говорит вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.В компании Fun&amp;Sun за первые шесть месяцев наблюдался двукратный рост по направлению. "В Дубай мы отправили в два раза больше туристов, чем за первые полгода 2022", – сообщили в пресс-службе туроператора.По наблюдениям экспертов, приобретая билеты в Дубай, большинство туристов интересуются отдыхом именно здесь, а не используют направление как транзитное для перелета в другие страны.Несмотря на высокий спрос, этим летом рост курса доллара по отношению к рублю стал отрицательным фактором, который не позволил еще больше увеличить количество туристов в ОАЭ. "Были отказы от блоков мест, а также попытки демпинга. Но не думаю, что это отразится на зимнем расписании. Я знаю, что на зиму 2023/2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки и жду рост турпотока в Эмираты", – говорит Артур Мурадян. По его словам, не только эмиратские перевозчики, но и российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", ставят большее количество перелетов в ОАЭ в целом и в Дубай в частности на зимний период.Так, полеты из Санкт-Петербурга в Дубай с 30 сентября планирует возобновить авиакомпания "Россия".Эксперты прогнозируют, что по итогам 2023 года Эмираты не перекроют объемы Турции, но уверенно займут второе место среди популярных пляжных направлений у россиян, считает эксперт.
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новости - туризм, туризм, туристы, дубай, оаэ, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, ОАЭ, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай

Турпоток из России в Дубай по итогам полугода удвоился

© iStock.com / frantic00Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина
Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / frantic00
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным пляжным направлением после Турции, сообщает АТОР.
По итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывало 616 тысяч гостей из России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поток вырос на 99 процентов. Наша страна стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив только Индии (более 1,2 миллиона).
«
"Закономерный рост связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а перевозчики приняли решение оставить на лето зимнее расписание, чего ранее практически никогда не было", – говорит вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.
В компании Fun&Sun за первые шесть месяцев наблюдался двукратный рост по направлению. "В Дубай мы отправили в два раза больше туристов, чем за первые полгода 2022", – сообщили в пресс-службе туроператора.
По наблюдениям экспертов, приобретая билеты в Дубай, большинство туристов интересуются отдыхом именно здесь, а не используют направление как транзитное для перелета в другие страны.
Несмотря на высокий спрос, этим летом рост курса доллара по отношению к рублю стал отрицательным фактором, который не позволил еще больше увеличить количество туристов в ОАЭ.
"Были отказы от блоков мест, а также попытки демпинга. Но не думаю, что это отразится на зимнем расписании. Я знаю, что на зиму 2023/2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки и жду рост турпотока в Эмираты", – говорит Артур Мурадян. По его словам, не только эмиратские перевозчики, но и российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", ставят большее количество перелетов в ОАЭ в целом и в Дубай в частности на зимний период.
Так, полеты из Санкт-Петербурга в Дубай с 30 сентября планирует возобновить авиакомпания "Россия".
Эксперты прогнозируют, что по итогам 2023 года Эмираты не перекроют объемы Турции, но уверенно займут второе место среди популярных пляжных направлений у россиян, считает эксперт.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай
28 августа, 19:46
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДубайОАЭАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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