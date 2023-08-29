https://ria.ru/20230829/dubay-1892862867.html

Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай

Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай - РИА Новости, 29.08.2023

Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай

По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:41

2023-08-29T12:41

2023-08-29T12:41

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным пляжным направлением после Турции, сообщает АТОР.По итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывало 616 тысяч гостей из России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поток вырос на 99 процентов. Наша страна стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив только Индии (более 1,2 миллиона)."Закономерный рост связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а перевозчики приняли решение оставить на лето зимнее расписание, чего ранее практически никогда не было", – говорит вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.В компании Fun&Sun за первые шесть месяцев наблюдался двукратный рост по направлению. "В Дубай мы отправили в два раза больше туристов, чем за первые полгода 2022", – сообщили в пресс-службе туроператора.По наблюдениям экспертов, приобретая билеты в Дубай, большинство туристов интересуются отдыхом именно здесь, а не используют направление как транзитное для перелета в другие страны.Несмотря на высокий спрос, этим летом рост курса доллара по отношению к рублю стал отрицательным фактором, который не позволил еще больше увеличить количество туристов в ОАЭ. "Были отказы от блоков мест, а также попытки демпинга. Но не думаю, что это отразится на зимнем расписании. Я знаю, что на зиму 2023/2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки и жду рост турпотока в Эмираты", – говорит Артур Мурадян. По его словам, не только эмиратские перевозчики, но и российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", ставят большее количество перелетов в ОАЭ в целом и в Дубай в частности на зимний период.Так, полеты из Санкт-Петербурга в Дубай с 30 сентября планирует возобновить авиакомпания "Россия".Эксперты прогнозируют, что по итогам 2023 года Эмираты не перекроют объемы Турции, но уверенно займут второе место среди популярных пляжных направлений у россиян, считает эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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