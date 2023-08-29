Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай
Турпоток из России в Дубай по итогам полугода удвоился
© iStock.com / frantic00Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина
© iStock.com / frantic00
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По итогам первых шести месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай, эксперты ожидают, что ОАЭ станут вторым по популярности выездным пляжным направлением после Турции, сообщает АТОР.
По итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывало 616 тысяч гостей из России. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поток вырос на 99 процентов. Наша страна стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив только Индии (более 1,2 миллиона).
«
"Закономерный рост связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а перевозчики приняли решение оставить на лето зимнее расписание, чего ранее практически никогда не было", – говорит вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.
В компании Fun&Sun за первые шесть месяцев наблюдался двукратный рост по направлению. "В Дубай мы отправили в два раза больше туристов, чем за первые полгода 2022", – сообщили в пресс-службе туроператора.
По наблюдениям экспертов, приобретая билеты в Дубай, большинство туристов интересуются отдыхом именно здесь, а не используют направление как транзитное для перелета в другие страны.
Несмотря на высокий спрос, этим летом рост курса доллара по отношению к рублю стал отрицательным фактором, который не позволил еще больше увеличить количество туристов в ОАЭ.
"Были отказы от блоков мест, а также попытки демпинга. Но не думаю, что это отразится на зимнем расписании. Я знаю, что на зиму 2023/2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки и жду рост турпотока в Эмираты", – говорит Артур Мурадян. По его словам, не только эмиратские перевозчики, но и российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", ставят большее количество перелетов в ОАЭ в целом и в Дубай в частности на зимний период.
Так, полеты из Санкт-Петербурга в Дубай с 30 сентября планирует возобновить авиакомпания "Россия".
Эксперты прогнозируют, что по итогам 2023 года Эмираты не перекроют объемы Турции, но уверенно займут второе место среди популярных пляжных направлений у россиян, считает эксперт.