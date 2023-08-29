https://ria.ru/20230829/drony-1893020628.html

Украина при содействии США разработала новые наземные дроны, пишут СМИ

Украина при содействии США разработала новые наземные дроны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023

Украина при содействии США разработала новые наземные дроны, пишут СМИ

На Украине при содействии США разработаны и протестированы новые виды наземных дронов, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:32

2023-08-29T21:32

2023-08-29T21:34

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. На Украине при содействии США разработаны и протестированы новые виды наземных дронов, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели, сообщает интернет-издание Business Insider. "Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов… экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством", - говорится в публикации. На полученных изданием фотографиях демонстрируются колесные и гусеничные транспортные средства с размещенными на них камерами, средствами обработки сигналов, установками для ведения огня, а также закрепленными снарядами от минометов. Отмечается, разработке данных моделей способствовало подразделение министерства обороны США, занимающееся инновациями. Киев рассчитывает ввести новые дроны в эксплуатацию в течение следующих двух-трех недель. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230829/drony-1893004710.html

https://ria.ru/20230828/drony-1892607290.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, беспилотники