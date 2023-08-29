https://ria.ru/20230829/drony-1893002464.html

В Индии заинтересованы в российских дронах и противодронных технологиях

В Индии заинтересованы в российских дронах и противодронных технологиях - РИА Новости, 29.08.2023

В Индии заинтересованы в российских дронах и противодронных технологиях

Российские технологии в области дронов и противодействия им вызовут интерес на индийском рынке, где намечается высокий спрос на подобные технологии, рассказал... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:21

2023-08-29T19:21

2023-08-29T19:21

экономика

индия

брикс

москва

технологии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские технологии в области дронов и противодействия им вызовут интерес на индийском рынке, где намечается высокий спрос на подобные технологии, рассказал РИА Новости индийский предприниматель и генеральный директор Starshot Ventures Сканнд Тьяги. "На самом деле я ищу компании, которые производят беспилотники, например, и противодронные технологии, потому что и то, и другое сейчас пользуются высоким спросом в Индии, особенно в целях логистики: иметь возможность доставлять лекарства, продукты питания и другие важные вещи. Мы пытаемся связаться с некоторыми российскими компаниями, которые производят беспилотники, чтобы создать совместное предприятие с ними в Индии", - сказал Тьяги на Международном инновационном форуме БРИКС в Москве. Собеседник агентства также высоко оценил потенциал российско-индийского делового взаимодействия по лини БРИКС, отметив, что совместные разработки в области технологий поспособствует "восхождению" государств, не входящих в коллективный Запад. "Чего нам удалось достичь в Индии, так это "Джугар", или "экономные" инновации... нам удалось создать технологии, которые не только дешевые, но и очень эффективные и функциональные, и с этой точки зрения любые российские компании, желающие увеличить свои производственные мощности и объем производства, должны обязательно обратить внимание на создание совместного предприятия в Индии", - добавил Тьяги. Международный инновационный форум БРИКС "Облачный город" проходит 27-29 августа в рамках 12-го Московского урбанистического форума. Со слов организаторов, мероприятие должно стать площадкой для выстраивания долгосрочного сотрудничества с представителями власти и бизнеса крупнейших городов стран БРИКС. Ожидается, что в форуме примет участие более 3 тысячи человек из 30 стран.

https://ria.ru/20230824/drony-1891963471.html

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экономика, индия, брикс, москва, технологии