https://ria.ru/20230829/drony-1892830238.html
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет - РИА Новости, 29.08.2023
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет
Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:07
2023-08-29T10:07
2023-08-29T10:07
происшествия
тульская область
киреевский район
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сведения о разрушениях инфраструктуры, погибших и пострадавших не поступали. Об уничтожении двух беспилотников ранее во вторник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, это была очередная попытка киевского режима провести теракты "по объектам на территории Российской Федерации". Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.
https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, киреевский район, россия
Происшествия, Тульская область, Киреевский район, Россия
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет
Пострадавших при падении сбитых дронов в Киреевском районе Тульской области нет
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА", - сказал собеседник агентства.
В Тульской области сбили два украинских беспилотника
Он уточнил, что сведения о разрушениях инфраструктуры, погибших и пострадавших не поступали.
Об уничтожении двух беспилотников ранее во вторник сообщило Минобороны России
. По данным ведомства, это была очередная попытка киевского режима провести теракты "по объектам на территории Российской Федерации". Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.
В Белгородской области сбили украинский беспилотник