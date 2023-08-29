https://ria.ru/20230829/drony-1892830238.html

Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет

Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет - РИА Новости, 29.08.2023

Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет

Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:07

2023-08-29T10:07

2023-08-29T10:07

происшествия

тульская область

киреевский район

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сведения о разрушениях инфраструктуры, погибших и пострадавших не поступали. Об уничтожении двух беспилотников ранее во вторник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, это была очередная попытка киевского режима провести теракты "по объектам на территории Российской Федерации". Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html

тульская область

киреевский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тульская область, киреевский район, россия