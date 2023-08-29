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Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет - РИА Новости, 29.08.2023
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10:07 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/drony-1892830238.html
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет - РИА Новости, 29.08.2023
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет
Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:07
2023-08-29T10:07
происшествия
тульская область
киреевский район
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сведения о разрушениях инфраструктуры, погибших и пострадавших не поступали. Об уничтожении двух беспилотников ранее во вторник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, это была очередная попытка киевского режима провести теракты "по объектам на территории Российской Федерации". Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.
https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html
тульская область
киреевский район
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происшествия, тульская область, киреевский район, россия
Происшествия, Тульская область, Киреевский район, Россия
Пострадавших при падении дронов в Тульской области нет

Пострадавших при падении сбитых дронов в Киреевском районе Тульской области нет

© Фото : Василий Анохин/TelegramОбломок беспилотника
Обломок беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Обломок беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оба сбитых в Тульской области ударных беспилотника самолетного типа упали в Киреевском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА", - сказал собеседник агентства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Тульской области сбили два украинских беспилотника
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Он уточнил, что сведения о разрушениях инфраструктуры, погибших и пострадавших не поступали.
Об уничтожении двух беспилотников ранее во вторник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, это была очередная попытка киевского режима провести теракты "по объектам на территории Российской Федерации". Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.
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ПроисшествияТульская областьКиреевский районРоссия
 
 
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