https://ria.ru/20230829/drony-1892817183.html

Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении

Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении - РИА Новости, 29.08.2023

Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении

Призовое место на соревнованиях по созданию, эксплуатации и обслуживанию дронов даст преимущество выпускникам школ при поступлении в ряд вузов на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:40

2023-08-29T08:40

2023-08-29T08:40

общество

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838553143_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_449112d3b745b41fc7687c683fb60de7.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Призовое место на соревнованиях по созданию, эксплуатации и обслуживанию дронов даст преимущество выпускникам школ при поступлении в ряд вузов на образовательные программы в этой сфере, к 2030 году такие достижения будут учитывать как минимум 35 университетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета НТИ 2035. "Выпускники школ, которые станут победителями или призерами соревнований по созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотников, смогут получить преимущество при поступлении на образовательные программы в этой сфере ... То есть результаты соревнований будут учитываться в качестве индивидуальных достижений дополнительно к дипломам победителя или призера олимпиад или аттестата с отличием", - сообщили в организации. Эта инициатива, как отмечают в Университете 2035, заложена в федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем", который готовит Минобрнауки. Отмечается, что к 2030 году в России будет как минимум 35 университетов, при поступлении в которые призовые места на соревнованиях по полетам дронов будут давать дополнительные баллы абитуриентам. Кроме того, количество посетителей и участников таких чемпионатов и иных популяризационных мероприятий через семь лет будет на уровне двух миллионов человек. "В образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования будут разработаны и внедрены учебные модули для БАС (беспилотных авиационных систем - ред.). Также будет обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ обучения. Эти инструменты позволят создать условия обеспечения отрасли одним миллионом специалистов для различных сфер разработки и применения БАС", - добавили в Университете 2035. Массовые соревнования для молодых разработчиков и операторов дронов в России состоялись летом 2023 года в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Участие в них приняли более 1000 человек из 63 российских регионов, а финал Кубка по беспилотным авиационным системам пройдет этой осенью в Москве.

https://ria.ru/20210412/konkurs-1727912595.html

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193605.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва