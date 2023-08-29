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Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении - РИА Новости, 29.08.2023
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08:40 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/drony-1892817183.html
Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении
Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении - РИА Новости, 29.08.2023
Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении
Призовое место на соревнованиях по созданию, эксплуатации и обслуживанию дронов даст преимущество выпускникам школ при поступлении в ряд вузов на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:40
2023-08-29T08:40
общество
россия
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Призовое место на соревнованиях по созданию, эксплуатации и обслуживанию дронов даст преимущество выпускникам школ при поступлении в ряд вузов на образовательные программы в этой сфере, к 2030 году такие достижения будут учитывать как минимум 35 университетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета НТИ 2035. "Выпускники школ, которые станут победителями или призерами соревнований по созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотников, смогут получить преимущество при поступлении на образовательные программы в этой сфере ... То есть результаты соревнований будут учитываться в качестве индивидуальных достижений дополнительно к дипломам победителя или призера олимпиад или аттестата с отличием", - сообщили в организации. Эта инициатива, как отмечают в Университете 2035, заложена в федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем", который готовит Минобрнауки. Отмечается, что к 2030 году в России будет как минимум 35 университетов, при поступлении в которые призовые места на соревнованиях по полетам дронов будут давать дополнительные баллы абитуриентам. Кроме того, количество посетителей и участников таких чемпионатов и иных популяризационных мероприятий через семь лет будет на уровне двух миллионов человек. "В образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования будут разработаны и внедрены учебные модули для БАС (беспилотных авиационных систем - ред.). Также будет обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ обучения. Эти инструменты позволят создать условия обеспечения отрасли одним миллионом специалистов для различных сфер разработки и применения БАС", - добавили в Университете 2035. Массовые соревнования для молодых разработчиков и операторов дронов в России состоялись летом 2023 года в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Участие в них приняли более 1000 человек из 63 российских регионов, а финал Кубка по беспилотным авиационным системам пройдет этой осенью в Москве.
https://ria.ru/20210412/konkurs-1727912595.html
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60
353
60
общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Призеры конкурсов полетов БПЛА получат преференции при поступлении

Призеры конкурсов полетов БПЛА получат баллы при поступлении в Университет 2035

© Pixabay / HerneyДрон опрыскивает поле
Дрон опрыскивает поле - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Pixabay / Herney
Дрон опрыскивает поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Призовое место на соревнованиях по созданию, эксплуатации и обслуживанию дронов даст преимущество выпускникам школ при поступлении в ряд вузов на образовательные программы в этой сфере, к 2030 году такие достижения будут учитывать как минимум 35 университетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета НТИ 2035.
"Выпускники школ, которые станут победителями или призерами соревнований по созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотников, смогут получить преимущество при поступлении на образовательные программы в этой сфере ... То есть результаты соревнований будут учитываться в качестве индивидуальных достижений дополнительно к дипломам победителя или призера олимпиад или аттестата с отличием", - сообщили в организации.
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Эта инициатива, как отмечают в Университете 2035, заложена в федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем", который готовит Минобрнауки.
Отмечается, что к 2030 году в России будет как минимум 35 университетов, при поступлении в которые призовые места на соревнованиях по полетам дронов будут давать дополнительные баллы абитуриентам. Кроме того, количество посетителей и участников таких чемпионатов и иных популяризационных мероприятий через семь лет будет на уровне двух миллионов человек.
"В образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования будут разработаны и внедрены учебные модули для БАС (беспилотных авиационных систем - ред.). Также будет обеспечено профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ обучения. Эти инструменты позволят создать условия обеспечения отрасли одним миллионом специалистов для различных сфер разработки и применения БАС", - добавили в Университете 2035.
Массовые соревнования для молодых разработчиков и операторов дронов в России состоялись летом 2023 года в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Участие в них приняли более 1000 человек из 63 российских регионов, а финал Кубка по беспилотным авиационным системам пройдет этой осенью в Москве.
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