https://ria.ru/20230829/dron-1893028132.html
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке
Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:25
2023-08-29T22:25
2023-08-29T22:25
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
единая россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. "В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, днём ранее в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вёл прием граждан.
https://ria.ru/20230829/drony-1893020628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Единая Россия
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке, пострадавших нет