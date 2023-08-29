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Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dron-1893028132.html
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке
Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:25
2023-08-29T22:25
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
единая россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. "В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, днём ранее в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вёл прием граждан.
https://ria.ru/20230829/drony-1893020628.html
новая каховка
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Наталья Макарова
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Единая Россия
Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке

Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке, пострадавших нет

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города.
«
"В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, днём ранее в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вёл прием граждан.
Украинские военнослужащие управляют беспилотником - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Украина при содействии США разработала новые наземные дроны, пишут СМИ
Вчера, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Единая Россия
 
 
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