https://ria.ru/20230829/dron-1893028132.html

Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке

Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023

Украинский дрон ударил в офис "Единой России" в Новой Каховке

Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:25

2023-08-29T22:25

2023-08-29T22:25

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в Новой Каховке, сообщил РИА Новости представитель оперштаба администрации города. "В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, днём ранее в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вёл прием граждан.

https://ria.ru/20230829/drony-1893020628.html

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), единая россия