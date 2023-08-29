https://ria.ru/20230829/donetsk-1892930911.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:03

2023-08-29T16:03

2023-08-29T16:03

специальная военная операция на украине

донецк

украина

петровский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 15.25 по 15.40 выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметров по Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в его северной части. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/ataki-1892921354.html

донецк

украина

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, украина, петровский район, нато, сцкк, происшествия