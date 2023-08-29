https://ria.ru/20230829/dolgi-1892898184.html

Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"

Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников" - РИА Новости, 29.08.2023

Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"

Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:10

2023-08-29T14:10

2023-08-29T14:10

общество

россия

дмитрий аристов

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства, и нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Аристов рассказал о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками". "Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий аристов, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)