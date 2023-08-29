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Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников" - РИА Новости, 29.08.2023
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14:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dolgi-1892898184.html
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников" - РИА Новости, 29.08.2023
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"
Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:10
2023-08-29T14:10
общество
россия
дмитрий аристов
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства, и нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Аристов рассказал о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками". "Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - сказал Путин.
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общество, россия, дмитрий аристов, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"

Путин призвал предотвращать ситуации, когда людям нечем оплатить долги

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства, и нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.
Аристов рассказал о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками".
"Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияДмитрий АристовВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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