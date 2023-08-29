https://ria.ru/20230829/dolgi-1892898184.html
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников" - РИА Новости, 29.08.2023
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"
Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:10
2023-08-29T14:10
2023-08-29T14:10
общество
россия
дмитрий аристов
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства, и нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Аристов рассказал о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками". "Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий аристов, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"
Путин призвал предотвращать ситуации, когда людям нечем оплатить долги
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства, и нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.
Аристов рассказал о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками".
"Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - сказал Путин
.
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