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Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 29.08.2023
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23:25 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dogovor-1893035137.html
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 29.08.2023
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:25
2023-08-29T23:25
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Считаем, что усилия международного сообщества, должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент", - сказал Глухов. "Призываем руководства государств, от которых зависит судьба Договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретное решение по его подписанию и ратификации", - указал он.
https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html
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в мире, россия, оон
В мире, Россия, ООН
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

Постпредство в ООН: Россия призывает страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.
«
"Считаем, что усилия международного сообщества, должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент", - сказал Глухов.
«
"Призываем руководства государств, от которых зависит судьба Договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретное решение по его подписанию и ратификации", - указал он.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Постпредство в ООН: Россия начнет ядерные испытания только после США
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