https://ria.ru/20230829/dogovor-1893035137.html

Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 29.08.2023

Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T23:25

2023-08-29T23:25

2023-08-29T23:25

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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Считаем, что усилия международного сообщества, должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент", - сказал Глухов. "Призываем руководства государств, от которых зависит судьба Договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретное решение по его подписанию и ратификации", - указал он.

https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html

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