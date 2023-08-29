https://ria.ru/20230829/dogovor-1893035137.html
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 29.08.2023
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:25
2023-08-29T23:25
2023-08-29T23:25
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Считаем, что усилия международного сообщества, должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент", - сказал Глухов. "Призываем руководства государств, от которых зависит судьба Договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретное решение по его подписанию и ратификации", - указал он.
https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html
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в мире, россия, оон
Россия призвала страны скорее подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Постпредство в ООН: Россия призывает страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ