https://ria.ru/20230829/dns-1892835953.html
DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники
DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники - РИА Новости, 29.08.2023
DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники
Крупная российская сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров, следует из... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:37
2023-08-29T10:37
2023-08-29T10:39
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России."По предложению ФАС компания ДНС зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список товаров с фиксированными ценами вошли востребованные покупателями модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, сотовых телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и другие.По данным сети, представленная к фиксации цен продукция производится преимущественно в России, в связи с чем пользуется постоянным спросом у покупателей. "При этом в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно", - добавляется в сообщении.В свою очередь антимонопольная служба предполагает, что присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Ведомство проконтролирует соблюдение принятых добровольных обязательств.
https://ria.ru/20230817/tseny-1890578684.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники
DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на телефоны и ноутбуки
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Крупная российская сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров, следует из сообщения
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«
"По предложению ФАС компания ДНС зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в список товаров с фиксированными ценами вошли востребованные покупателями модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, сотовых телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и другие.
По данным сети, представленная к фиксации цен продукция производится преимущественно в России, в связи с чем пользуется постоянным спросом у покупателей. "При этом в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно", - добавляется в сообщении.
В свою очередь антимонопольная служба предполагает, что присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Ведомство проконтролирует соблюдение принятых добровольных обязательств.
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