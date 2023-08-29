https://ria.ru/20230829/dns-1892835953.html

DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники

DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники - РИА Новости, 29.08.2023

DNS зафиксировала до конца октября предельные цены на часть техники

Крупная российская сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров, следует из... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:37

2023-08-29T10:37

2023-08-29T10:39

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России."По предложению ФАС компания ДНС зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список товаров с фиксированными ценами вошли востребованные покупателями модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, сотовых телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и другие.По данным сети, представленная к фиксации цен продукция производится преимущественно в России, в связи с чем пользуется постоянным спросом у покупателей. "При этом в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно", - добавляется в сообщении.В свою очередь антимонопольная служба предполагает, что присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Ведомство проконтролирует соблюдение принятых добровольных обязательств.

https://ria.ru/20230817/tseny-1890578684.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)