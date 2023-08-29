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Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dialog-1892976185.html
Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине
Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 29.08.2023
Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине
Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:31
2023-08-29T17:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
мария захарова
франциск (хорхе марио бергольо)
маттео дзуппи
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова итальянскому агентству Ansa. Отношения между Россией и Святым престолом, по ее словам, характеризуются "взаимоуважительным и конструктивным подходом". "Диалог … продолжается. Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого престола и лично папы Франциска по поиску мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергаются киевским режимом", - сказала Захарова. Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20230823/oslablenie-1891864790.html
https://ria.ru/20230819/peregovory-1890953607.html
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россия, украина, москва, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи
Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине

Захарова: диалог между Россией и Ватиканом по Украине продолжается

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 авг – РИА Новости. Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова итальянскому агентству Ansa.
Отношения между Россией и Святым престолом, по ее словам, характеризуются "взаимоуважительным и конструктивным подходом".
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
23 августа, 23:27
"Диалог … продолжается. Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого престола и лично папы Франциска по поиску мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергаются киевским режимом", - сказала Захарова.
Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине
19 августа, 00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео Дзуппи
 
 
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