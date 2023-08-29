https://ria.ru/20230829/dialog-1892976185.html

Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине

Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 29.08.2023

Захарова рассказала о переговорах России с Ватиканом по Украине

Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:31

2023-08-29T17:31

2023-08-29T17:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

мария захарова

франциск (хорхе марио бергольо)

маттео дзуппи

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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова итальянскому агентству Ansa. Отношения между Россией и Святым престолом, по ее словам, характеризуются "взаимоуважительным и конструктивным подходом". "Диалог … продолжается. Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Святого престола и лично папы Франциска по поиску мирного решения, которые, к сожалению, открыто отвергаются киевским режимом", - сказала Захарова. Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20230823/oslablenie-1891864790.html

https://ria.ru/20230819/peregovory-1890953607.html

россия

украина

москва

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россия, украина, москва, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи