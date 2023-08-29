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Десантис не собирается сниматься с выборов президента США - РИА Новости, 29.08.2023
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01:13 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/desantis-1892802636.html
Десантис не собирается сниматься с выборов президента США
Десантис не собирается сниматься с выборов президента США - РИА Новости, 29.08.2023
Десантис не собирается сниматься с выборов президента США
Губернатор Флориды Рон Десантис не собирается сниматься с выборов президента США, заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) его пресс-секретарь Брайан Гриффин. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T01:13
2023-08-29T01:13
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис не собирается сниматься с выборов президента США, заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) его пресс-секретарь Брайан Гриффин. О возможном выходе Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате сообщил ранее Дональд Трамп. По словам бывшего американского лидера, президентская кампания Десантиса проходит "неуклюже", его политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от штата Флорида. "Это ложь. Ясно, что (бывший президент США) Дональд Трамп и его армия консультантов паникуют из-за выигрышных для Десантиса дебатов и сильного импульса, который последовал за ними. Они знают, что это гонка двух человек, и мы продолжим ее до победы на праймериз", - написал Гриффин. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892111494.html
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в мире, сша, рон десантис
В мире, США, Рон Десантис
Десантис не собирается сниматься с выборов президента США

Пресс-секретарь: Десантис не собирается сниматься с выборов президента США

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис не собирается сниматься с выборов президента США, заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) его пресс-секретарь Брайан Гриффин.
О возможном выходе Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате сообщил ранее Дональд Трамп. По словам бывшего американского лидера, президентская кампания Десантиса проходит "неуклюже", его политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от штата Флорида.
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"Это ложь. Ясно, что (бывший президент США) Дональд Трамп и его армия консультантов паникуют из-за выигрышных для Десантиса дебатов и сильного импульса, который последовал за ними. Они знают, что это гонка двух человек, и мы продолжим ее до победы на праймериз", - написал Гриффин.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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