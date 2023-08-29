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Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС - РИА Новости, 29.08.2023
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20:22 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/chekhiya-1893008721.html
Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС
Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС - РИА Новости, 29.08.2023
Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС
Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах и поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз, заявил во вторник по окончании... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:22
2023-08-29T20:22
в мире
чехия
северная македония
балканы
стево пендаровски
петр павел
евросоюз
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ПРАГА, 29 авг - РИА Новости. Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах и поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз, заявил во вторник по окончании переговоров с находящимся в чешской столице с официальным визитом президентом Северной Македонии Стево Пендаровски глава Чехии Петр Павел, сообщило Чешское ТВ. "Поскольку у меня есть определенный опыт с ситуацией по безопасности на Балканах, то я знаю, насколько для нас важно, чтобы в этом регионе царил мир. Балканы исторически являются этнически сложным регионом и... представляют собой перекресток различных влияний", - приводит телеканал слова Павела. В 1990-е годы Павел, будучи молодым офицером, служил в миссии UNPROFOR на территории бывшей Югославии. По мнению президента Чехии, ситуация на Балканах осложняется тем, что в регионе перекрещиваются интересы России, Китая, арабских стран и Турции. По словам Павела, Чехия заинтересована в том, чтобы там царила атмосфера стабильности, что способствует укреплению мира и доверия в целом в Европе. Приглашение президента Северной Македонии в Прагу должно лишний раз подчеркнуть поддержку Скопье на его пути к членству в ЕС, отметил чешский президент. Северная Македония, как отметил Павел, играет важную роль в решении миграционной проблемы в Европе. "Неслучайно на ее территории в последние годы несли службу более 1,8 тысячи чешских полицейских, помогавших местным коллегам охранять границы от нелегальных мигрантов", - сказал Павел. В свою очередь, Пендаровски дал высокую оценку поддержке усилий его страны по интеграции в европейские структуры со стороны Праги, в том числе во время недавнего председательства Чехии в ЕС. Глава Северной Македонии также подчеркнул тот факт, что Чехия была первой страной, пришедшей на помощь Скопье при решении проблем миграции и пандемии коронавируса. По словам Пендаровски, оба президента высоко оценили уровень экономического взаимодействия двух стран. Более подробно тема торгово-экономического сотрудничества Чехии и Северной Македонии была затронута во время встречи Пендаровси с чешским премьером Петром Фиалой. Также во вторник состоялись встречи президента Северной Македонии с главами обеих палат чешского парламента. Отлет Пендаровски на родину запланирован на среду.
https://ria.ru/20230829/strany-1892998045.html
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северная македония
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в мире, чехия, северная македония, балканы, стево пендаровски, петр павел, евросоюз
В мире, Чехия, Северная Македония, Балканы, Стево Пендаровски, Петр Павел, Евросоюз
Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС

Президент Чехии: Прага поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС
Флаги стран-участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС. Архивное фото
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ПРАГА, 29 авг - РИА Новости. Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах и поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз, заявил во вторник по окончании переговоров с находящимся в чешской столице с официальным визитом президентом Северной Македонии Стево Пендаровски глава Чехии Петр Павел, сообщило Чешское ТВ.
«
"Поскольку у меня есть определенный опыт с ситуацией по безопасности на Балканах, то я знаю, насколько для нас важно, чтобы в этом регионе царил мир. Балканы исторически являются этнически сложным регионом и... представляют собой перекресток различных влияний", - приводит телеканал слова Павела.
В 1990-е годы Павел, будучи молодым офицером, служил в миссии UNPROFOR на территории бывшей Югославии.
По мнению президента Чехии, ситуация на Балканах осложняется тем, что в регионе перекрещиваются интересы России, Китая, арабских стран и Турции. По словам Павела, Чехия заинтересована в том, чтобы там царила атмосфера стабильности, что способствует укреплению мира и доверия в целом в Европе. Приглашение президента Северной Македонии в Прагу должно лишний раз подчеркнуть поддержку Скопье на его пути к членству в ЕС, отметил чешский президент.
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Северная Македония, как отметил Павел, играет важную роль в решении миграционной проблемы в Европе. "Неслучайно на ее территории в последние годы несли службу более 1,8 тысячи чешских полицейских, помогавших местным коллегам охранять границы от нелегальных мигрантов", - сказал Павел.
В свою очередь, Пендаровски дал высокую оценку поддержке усилий его страны по интеграции в европейские структуры со стороны Праги, в том числе во время недавнего председательства Чехии в ЕС. Глава Северной Македонии также подчеркнул тот факт, что Чехия была первой страной, пришедшей на помощь Скопье при решении проблем миграции и пандемии коронавируса.
По словам Пендаровски, оба президента высоко оценили уровень экономического взаимодействия двух стран.
Более подробно тема торгово-экономического сотрудничества Чехии и Северной Македонии была затронута во время встречи Пендаровси с чешским премьером Петром Фиалой. Также во вторник состоялись встречи президента Северной Македонии с главами обеих палат чешского парламента.
Отлет Пендаровски на родину запланирован на среду.
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