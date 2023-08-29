https://ria.ru/20230829/chekhiya-1893008721.html

Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС

Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС - РИА Новости, 29.08.2023

Чехия поддержала вступление Северной Македонии в ЕС

Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах и поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз, заявил во вторник по окончании... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:22

2023-08-29T20:22

2023-08-29T20:22

в мире

чехия

северная македония

балканы

стево пендаровски

петр павел

евросоюз

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ПРАГА, 29 авг - РИА Новости. Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах и поддерживает стремление Скопье вступить в Евросоюз, заявил во вторник по окончании переговоров с находящимся в чешской столице с официальным визитом президентом Северной Македонии Стево Пендаровски глава Чехии Петр Павел, сообщило Чешское ТВ. "Поскольку у меня есть определенный опыт с ситуацией по безопасности на Балканах, то я знаю, насколько для нас важно, чтобы в этом регионе царил мир. Балканы исторически являются этнически сложным регионом и... представляют собой перекресток различных влияний", - приводит телеканал слова Павела. В 1990-е годы Павел, будучи молодым офицером, служил в миссии UNPROFOR на территории бывшей Югославии. По мнению президента Чехии, ситуация на Балканах осложняется тем, что в регионе перекрещиваются интересы России, Китая, арабских стран и Турции. По словам Павела, Чехия заинтересована в том, чтобы там царила атмосфера стабильности, что способствует укреплению мира и доверия в целом в Европе. Приглашение президента Северной Македонии в Прагу должно лишний раз подчеркнуть поддержку Скопье на его пути к членству в ЕС, отметил чешский президент. Северная Македония, как отметил Павел, играет важную роль в решении миграционной проблемы в Европе. "Неслучайно на ее территории в последние годы несли службу более 1,8 тысячи чешских полицейских, помогавших местным коллегам охранять границы от нелегальных мигрантов", - сказал Павел. В свою очередь, Пендаровски дал высокую оценку поддержке усилий его страны по интеграции в европейские структуры со стороны Праги, в том числе во время недавнего председательства Чехии в ЕС. Глава Северной Македонии также подчеркнул тот факт, что Чехия была первой страной, пришедшей на помощь Скопье при решении проблем миграции и пандемии коронавируса. По словам Пендаровски, оба президента высоко оценили уровень экономического взаимодействия двух стран. Более подробно тема торгово-экономического сотрудничества Чехии и Северной Македонии была затронута во время встречи Пендаровси с чешским премьером Петром Фиалой. Также во вторник состоялись встречи президента Северной Македонии с главами обеих палат чешского парламента. Отлет Пендаровски на родину запланирован на среду.

https://ria.ru/20230829/strany-1892998045.html

https://ria.ru/20230829/soyuz-1892970662.html

чехия

северная македония

балканы

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, северная македония, балканы, стево пендаровски, петр павел, евросоюз