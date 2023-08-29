https://ria.ru/20230829/bryanskaya-1892874658.html

Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола

Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола - РИА Новости, 29.08.2023

Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола

Звезда реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Анна Брянская сообщила в своем блоге, что попала в реанимацию после укола сотрудника скорой помощи. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:36

2023-08-29T12:36

2023-08-29T12:43

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Звезда реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Анна Брянская сообщила в своем блоге, что попала в реанимацию после укола сотрудника скорой помощи. Брянская рассказала, что неприятность произошла несколько дней назад. Тогда она вызвала медиков из-за аллергии. Что спровоцировало ее, блогерша не уточнила. По словам 32-летней телезвезды, приехавшая бригада сделала ей укол в вену, из-за которого у нее случился сердечный приступ. "Я упала и начала отключаться. – написала Брянская. – После их укола оказалась в реанимации".Анна Брянска добавила, что провела в реанимации два дня, где ей делали капельницы и следили за сердцебиением.В ближайшее время знаменитость планируют перевести в отделении кардиологии. Однако блогерша заявила, что напишет отказ. "Дома я быстрее приду в себя", – уверена Брянская.

https://ria.ru/20230823/shishkova-1891684912.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости