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Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола
Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола - РИА Новости, 29.08.2023
Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола
Звезда реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Анна Брянская сообщила в своем блоге, что попала в реанимацию после укола сотрудника скорой помощи. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:36
2023-08-29T12:36
2023-08-29T12:43
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Звезда реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Анна Брянская сообщила в своем блоге, что попала в реанимацию после укола сотрудника скорой помощи. Брянская рассказала, что неприятность произошла несколько дней назад. Тогда она вызвала медиков из-за аллергии. Что спровоцировало ее, блогерша не уточнила. По словам 32-летней телезвезды, приехавшая бригада сделала ей укол в вену, из-за которого у нее случился сердечный приступ. "Я упала и начала отключаться. – написала Брянская. – После их укола оказалась в реанимации".Анна Брянска добавила, что провела в реанимации два дня, где ей делали капельницы и следили за сердцебиением.В ближайшее время знаменитость планируют перевести в отделении кардиологии. Однако блогерша заявила, что напишет отказ. "Дома я быстрее приду в себя", – уверена Брянская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Звезда "Дома-2" попала в реанимацию после укола
Анна Брянская попала в реанимацию с сердечным приступом после укола медика
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Звезда реалити-шоу "Дом-2", модель и блогер Анна Брянская сообщила в своем блоге, что попала в реанимацию после укола сотрудника скорой помощи.
Брянская рассказала, что неприятность произошла несколько дней назад. Тогда она вызвала медиков из-за аллергии. Что спровоцировало ее, блогерша не уточнила.
По словам 32-летней телезвезды, приехавшая бригада сделала ей укол в вену, из-за которого у нее случился сердечный приступ.
«
"Я упала и начала отключаться. – написала Брянская. – После их укола оказалась в реанимации".
Анна Брянска добавила, что провела в реанимации два дня, где ей делали капельницы и следили за сердцебиением.
В ближайшее время знаменитость планируют перевести в отделении кардиологии. Однако блогерша заявила, что напишет отказ. "Дома я быстрее приду в себя", – уверена Брянская.
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