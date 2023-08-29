https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html

Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ

Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ

Украинская 47-я механизированная бригада практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС "Солнцепек", заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-29T19:18

2023-08-29T19:18

2023-08-30T02:14

политика

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скотт риттер

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская 47-я механизированная бригада практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС "Солнцепек", заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK."Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям", — сказал офицер.По его словам, живая сила противника уничтожалась с помощью российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек".Риттер убежден, что Украина больше не сможет вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших в рядах ВСУ.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230829/reznikov-1892990493.html

https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html

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политика, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша