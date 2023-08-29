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Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
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19:18 29.08.2023 (обновлено: 02:14 30.08.2023)
https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html
Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ
Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ
Украинская 47-я механизированная бригада практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС "Солнцепек", заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-29T19:18
2023-08-30T02:14
политика
россия
украина
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская 47-я механизированная бригада практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС "Солнцепек", заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK."Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям", — сказал офицер.По его словам, живая сила противника уничтожалась с помощью российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек".Риттер убежден, что Украина больше не сможет вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших в рядах ВСУ.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230829/reznikov-1892990493.html
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политика, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Вся бригада исчезла: Зеленскому сообщили о смертоносном ударе России по ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти исчезла после ударов ТОС

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская 47-я механизированная бригада практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС "Солнцепек", заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.
«
"Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям", — сказал офицер.
По его словам, живая сила противника уничтожалась с помощью российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек".
Риттер убежден, что Украина больше не сможет вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших в рядах ВСУ.
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Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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ПолитикаРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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