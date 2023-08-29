https://ria.ru/20230829/boepripas-1892834479.html
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:28
2023-08-29T10:28
2023-08-29T10:28
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:228:2793:1799_1920x0_80_0_0_7474191a7a9570548cbff05110885912.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в Telegram-канале. "Украинские боевики осуществили сброс боеприпаса с БПЛА в центре поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что снаряд был сброшен в 9.00 мск. О последствиях не сообщается. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_9f738c4640f3daf3a16df73739d8fb94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника
Мэр Приходько сообщил, что ВСУ сбросили на поселок Зайцево боеприпас с дрона