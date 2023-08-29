https://ria.ru/20230829/boepripas-1892834479.html

ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника

ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:28

2023-08-29T10:28

2023-08-29T10:28

специальная военная операция на украине

горловка

зайцево

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в Telegram-канале. "Украинские боевики осуществили сброс боеприпаса с БПЛА в центре поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что снаряд был сброшен в 9.00 мск. О последствиях не сообщается. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия