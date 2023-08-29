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ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/boepripas-1892834479.html
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:28
2023-08-29T10:28
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в Telegram-канале. "Украинские боевики осуществили сброс боеприпаса с БПЛА в центре поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что снаряд был сброшен в 9.00 мск. О последствиях не сообщается. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ сбросили на поселок у Горловки боеприпас с беспилотника

Мэр Приходько сообщил, что ВСУ сбросили на поселок Зайцево боеприпас с дрона

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре поселка Зайцево в Никитовском районе города в Telegram-канале.
"Украинские боевики осуществили сброс боеприпаса с БПЛА в центре поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что снаряд был сброшен в 9.00 мск. О последствиях не сообщается.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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