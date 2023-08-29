https://ria.ru/20230829/blogery-1892832512.html

Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии

Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 29.08.2023

Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам блогеров Руслана Левиева (Карпука)* и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:17

2023-08-29T10:17

2023-08-29T11:25

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам блогеров Руслана Левиева (Карпука)* и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно суд на пять лет запретил им администрировать сайты (после выхода из колонии). Это чуть меньше, чем просила прокуратура: обвинение настаивало на 13 годах лишения свободы и тех же пяти годах запрета администрирования. По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Наки* размещает на Youtube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team (организация признана нежелательной в РФ).* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html

https://ria.ru/20230824/feyki-1891960180.html

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москва

мариуполь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, мариуполь, генеральная прокуратура рф, youtube, происшествия