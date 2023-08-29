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Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 29.08.2023
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10:17 29.08.2023 (обновлено: 11:25 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/blogery-1892832512.html
Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии
Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 29.08.2023
Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам блогеров Руслана Левиева (Карпука)* и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:17
2023-08-29T11:25
россия
москва
мариуполь
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youtube
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам блогеров Руслана Левиева (Карпука)* и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно суд на пять лет запретил им администрировать сайты (после выхода из колонии). Это чуть меньше, чем просила прокуратура: обвинение настаивало на 13 годах лишения свободы и тех же пяти годах запрета администрирования. По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения". Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Наки* размещает на Youtube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team (организация признана нежелательной в РФ).* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html
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россия
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россия, москва, мариуполь, генеральная прокуратура рф, youtube, происшествия
Россия, Москва, Мариуполь, Генеральная прокуратура РФ, YouTube, Происшествия
Блогеров Наки* и Карпука* заочно приговорили к 11 годам колонии

Журналиста Наки и основателя CIT Левиева заочно осудили на 11 лет за фейки о ВС

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсетиРуслан Карпук* и Майкл Наки*
Руслан Карпук* и Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, соцсети
Руслан Карпук* и Майкл Наки*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам блогеров Руслана Левиева (Карпука)* и Майкла Наки* каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сказали в суде, добавив, что дополнительно суд на пять лет запретил им администрировать сайты (после выхода из колонии).
Это чуть меньше, чем просила прокуратура: обвинение настаивало на 13 годах лишения свободы и тех же пяти годах запрета администрирования.
По версии следствия, Карпук* и Наки* в марте 2022 года из-за границы опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о российских военных. В Генпрокуратуре отмечали, что в видео демонстрировались искусственно вмонтированные фрагменты, "якобы доказывающие указанные сведения".
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Также, по данным Генпрокуратуры, в тот же месяце Карпук* и Наки* в ходе прямых трансляций на YouTube распространили заведомо ложную информацию о действия российских военных в Мариуполе. В связи с тем, что они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск.
Наки* размещает на Youtube ролики с, как утверждается, анализом общественно-политической ситуации в России. Карпук*, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team (организация признана нежелательной в РФ).
* Признан в России иноагентом
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РоссияМоскваМариупольГенеральная прокуратура РФYouTubeПроисшествия
 
 
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