https://ria.ru/20230829/blagoustroystvo-1892994174.html

Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье

Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023

Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье

В Подмосковье создали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они включают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:42

2023-08-29T18:42

2023-08-29T18:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Подмосковье создали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они включают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования к внешнему виду кафе и ряд других правил. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, требования распространяются на внешний вид нестационарных строений и сооружений и элементы благоустройства на ярмарочных площадках."Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Также в регионе начала действовать методика разработки паспортов объектов благоустройства. Там внедрили регламенты содержания систем наружного освещения и лыжных трасс на общественных территориях.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), михаил хайкин