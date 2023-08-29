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Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:42 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/blagoustroystvo-1892994174.html
Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье
Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023
Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье
В Подмосковье создали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они включают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:42
2023-08-29T18:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Подмосковье создали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они включают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования к внешнему виду кафе и ряд других правил. Об этом сообщил телеканал "360".Кроме того, требования распространяются на внешний вид нестационарных строений и сооружений и элементы благоустройства на ярмарочных площадках."Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Также в регионе начала действовать методика разработки паспортов объектов благоустройства. Там внедрили регламенты содержания систем наружного освещения и лыжных трасс на общественных территориях.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Программу стандартов по благоустройству разработали в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений БиятовСтроители выполняют работы по благоустройству
Строители выполняют работы по благоустройству - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Подмосковье создали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они включают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования к внешнему виду кафе и ряд других правил. Об этом сообщил телеканал "360".
Кроме того, требования распространяются на внешний вид нестационарных строений и сооружений и элементы благоустройства на ярмарочных площадках.
«
"Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Также в регионе начала действовать методика разработки паспортов объектов благоустройства. Там внедрили регламенты содержания систем наружного освещения и лыжных трасс на общественных территориях.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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