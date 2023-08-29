https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html

В Тульской области сбили два украинских беспилотника

В Тульской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023

В Тульской области сбили два украинских беспилотника

Российские военные во вторник утром пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России двумя беспилотниками самолетного типа, сообщили РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T05:55

2023-08-29T05:55

2023-08-29T08:21

специальная военная операция на украине

россия

тульская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

безопасность

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные во вторник утром пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России двумя беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны."Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.

https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html

россия

тульская область

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россия, тульская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность