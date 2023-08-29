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В Тульской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 29.08.2023 (обновлено: 08:21 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html
В Тульской области сбили два украинских беспилотника
В Тульской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2023
В Тульской области сбили два украинских беспилотника
Российские военные во вторник утром пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России двумя беспилотниками самолетного типа, сообщили РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T05:55
2023-08-29T08:21
специальная военная операция на украине
россия
тульская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные во вторник утром пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России двумя беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны.&quot;Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области&quot;, — говорится в сообщении.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.
https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html
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россия, тульская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тульская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Безопасность
В Тульской области сбили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Тульской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные во вторник утром пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России двумя беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны.
«

"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТульская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБезопасность
 
 
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