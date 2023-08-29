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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 29.08.2023 (обновлено: 16:47 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892952074.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО во вторник около 16 часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:42
2023-08-29T16:47
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО во вторник около 16 часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html
брянская область
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО во вторник около 16 часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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