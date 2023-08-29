https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892952074.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО во вторник около 16 часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:42

2023-08-29T16:42

2023-08-29T16:47

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО во вторник около 16 часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html

брянская область

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)