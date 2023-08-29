https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892888194.html
Крымский беспилотник "Сарыч-2" после испытаний поступит на вооружение
Крымский беспилотник "Сарыч-2" после испытаний поступит на вооружение - РИА Новости, 29.08.2023
Крымский беспилотник "Сарыч-2" после испытаний поступит на вооружение
Разработанный крымским предприятием дрон "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит в войска, правительство Крыма оказывает поддержку производителю... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:21
2023-08-29T13:21
2023-08-29T15:25
новое оружие россии
безопасность
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Разработанный крымским предприятием дрон "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит в войска, правительство Крыма оказывает поддержку производителю беспилотников, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. Черноморский флот (ЧФ) РФ может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл апробацию на ЧФ, отмечал ранее РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" (Крым, Симферополь) Валентин Киселев. Закупки дронов в некоторые подразделения уже проводились по спецзаказу правительством Крыма. "Робоавиа" работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам. У них самый большой беспилотник "Сарыч", он прошел доработку и после испытаний поступит в войска", – сказал Аксенов журналистам. Он отметил, что "Робоавиа" - не единственное производство дронов в Крыму, но самое крупное. Поддержка разработок ведется в том числе за внебюджетные средства, добавил он. "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлётная масса беспилотника – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полёта 5 километров, скорость до 108 км/ч. "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым БЛА может вернуться на базу даже в случае полной потери связи. ООО "Робоавиа" зарегистрировано в Симферополе с 2015 года. Ему принадлежит товарный знак "Сарыч" – так назван самый большой разведывательный беспилотник, разработанный компанией.
https://ria.ru/20230826/pushka-1892341827.html
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безопасность, сергей аксенов (политик), россия
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Россия
Крымский беспилотник "Сарыч-2" после испытаний поступит на вооружение
Аксенов: крымский беспилотник "Сарыч-2" после испытаний поступит в войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Разработанный крымским предприятием дрон "Сарыч-2" после доработок и испытаний поступит в войска, правительство Крыма оказывает поддержку производителю беспилотников, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Черноморский флот (ЧФ) РФ может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошёл апробацию на ЧФ, отмечал ранее РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" (Крым, Симферополь
) Валентин Киселев. Закупки дронов в некоторые подразделения уже проводились по спецзаказу правительством Крыма.
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«
"Робоавиа" работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам. У них самый большой беспилотник "Сарыч", он прошел доработку и после испытаний поступит в войска", – сказал Аксенов журналистам.
Он отметил, что "Робоавиа" - не единственное производство дронов в Крыму, но самое крупное. Поддержка разработок ведется в том числе за внебюджетные средства, добавил он.
"Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлётная масса беспилотника – 14 килограммов, размах крыла – 3,1 метра, максимальная высота полёта 5 километров, скорость до 108 км/ч. "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников, в нем также заложены алгоритмы, благодаря которым БЛА может вернуться на базу даже в случае полной потери связи.
ООО "Робоавиа" зарегистрировано в Симферополе с 2015 года. Ему принадлежит товарный знак "Сарыч" – так назван самый большой разведывательный беспилотник, разработанный компанией.
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