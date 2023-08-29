https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892878943.html
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:37
2023-08-29T12:37
2023-08-29T12:59
специальная военная операция на украине
черное море
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны."Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html
черное море
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черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: российский истребитель сбил украинский БПЛА над Черным морем