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Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 29.08.2023 (обновлено: 12:59 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892878943.html
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник
Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:37
2023-08-29T12:59
специальная военная операция на украине
черное море
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны.&quot;Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря&quot;, — рассказали в ведомстве.Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html
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черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: российский истребитель сбил украинский БПЛА над Черным морем

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель
Многофункциональный истребитель - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Многофункциональный истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский истребитель сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«

"Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.

Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.
В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.
Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
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