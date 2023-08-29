https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:15
2023-08-29T00:15
2023-08-29T01:21
специальная военная операция на украине
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белгородская область
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происшествия
безопасность
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать восьмого августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.
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россия, белгородская область, украина, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Происшествия, Безопасность
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью