https://ria.ru/20230829/benzin-1892917573.html

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 29.08.2023

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника вновь обновила исторический рекорд,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:14

2023-08-29T15:14

2023-08-29T15:14

россия

экономика

цены на нефть

аи-92

аи-95

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника вновь обновила исторический рекорд, впервые превысив 73 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,73%, до 73 355 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,23%, до 63 431 рубля за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,6%, до 65 714 рублей за тонну после нескольких дней непрерывного роста. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник выросла на 0,45%, до 34 649 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,94%, до 29 112 рублей, авиакеросин - на 3,62%, до 68 917 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, экономика, цены на нефть, аи-92, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии)