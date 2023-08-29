https://ria.ru/20230829/bayden-1892808178.html

Минюст США обвинили в потворстве сыну Байдена

Минюст США обвинили в потворстве сыну Байдена - РИА Новости, 29.08.2023

Минюст США обвинили в потворстве сыну Байдена

Главы трех комитетов палаты представителей, республиканцы Джеймс Комер, Джим Джордан и Джейсон Смит обвинили минюст в потворстве сыну президента США Хантеру... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T04:30

2023-08-29T04:30

2023-08-29T05:00

в мире

сша

хантер байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Главы трех комитетов палаты представителей, республиканцы Джеймс Комер, Джим Джордан и Джейсон Смит обвинили минюст в потворстве сыну президента США Хантеру Байдену и попытке обойти законы в его пользу. Как говорится в письме законодателей на имя генпрокурора США Меррика Гарланда, действия минюста в отношении Хантера Байдена "необычны", "вызывают обеспокоенности и позволяют предположить, что министерство пытается обойти верховенство закона в пользу Хантера Байдена, президента Байдена и его семьи". По мнению законодателей, минюст существенно отклонился от стандартных процедур при расследовании в отношении Хантера Байдена в пользу "особых привилегий" для него. Как говорится в письме, Хантера Байдена заранее предупреждали об обысках, а также допустили истечения сроков давности по одному из обвинений. Подписавшие письмо возглавляют три комитета палаты представителей: по доходам и расходам, надзорный и юридический. Законодатели просят минюст предоставить документы, касающиеся назначения Дэвида Вайса спецпрокурором для расследования против Хантера Байдена, поскольку "имеют обеспокоенности" относительно этого решения. "Неясно, почему только сейчас, после пяти лет расследования, вы решили назначить господина Вайса спецпрокурором", — говорится в письме. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть данное обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья не стала утверждать сделку. Гарланд ранее назначил Вайса спецпрокурором для расследования в отношении Хантера Байдена.

https://ria.ru/20230828/impichment-1892584483.html

https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден