Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ballon-1892832868.html
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон - РИА Новости, 29.08.2023
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:18
2023-08-29T10:18
происшествия
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование. Пострадавших и погибших нет", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло после того, как свет в доме отключили и жильцы стали "активно готовить на китайских портативных плитках, не соблюдая правил безопасности". Очевидцы говорят, что из квартиры, где произошел взрыв, "вылетели стёкла", отметил источник.Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Шахтерска, сигнал о происшествии поступил в 13.49 местного времени (05.49 мск). "Мужчина был пьян, стёкла повылетали, (дом - ред.) не поврежден", - сказал собеседник, подтвердив, что никто из жильцов не пострадал.
https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин
Происшествия, Сахалин
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон

В Шахтерске на Сахалине в доме взорвался газовый баллон

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
«
"Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование. Пострадавших и погибших нет", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло после того, как свет в доме отключили и жильцы стали "активно готовить на китайских портативных плитках, не соблюдая правил безопасности".
Очевидцы говорят, что из квартиры, где произошел взрыв, "вылетели стёкла", отметил источник.
Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Шахтерска, сигнал о происшествии поступил в 13.49 местного времени (05.49 мск). "Мужчина был пьян, стёкла повылетали, (дом - ред.) не поврежден", - сказал собеседник, подтвердив, что никто из жильцов не пострадал.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
19 июня, 08:13
 
ПроисшествияСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала