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На Сахалине в доме взорвался газовый баллон
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон - РИА Новости, 29.08.2023
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:18
2023-08-29T10:18
2023-08-29T10:18
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование. Пострадавших и погибших нет", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло после того, как свет в доме отключили и жильцы стали "активно готовить на китайских портативных плитках, не соблюдая правил безопасности". Очевидцы говорят, что из квартиры, где произошел взрыв, "вылетели стёкла", отметил источник.Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Шахтерска, сигнал о происшествии поступил в 13.49 местного времени (05.49 мск). "Мужчина был пьян, стёкла повылетали, (дом - ред.) не поврежден", - сказал собеседник, подтвердив, что никто из жильцов не пострадал.
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происшествия, сахалин
На Сахалине в доме взорвался газовый баллон
В Шахтерске на Сахалине в доме взорвался газовый баллон
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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"Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование. Пострадавших и погибших нет", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло после того, как свет в доме отключили и жильцы стали "активно готовить на китайских портативных плитках, не соблюдая правил безопасности".
Очевидцы говорят, что из квартиры, где произошел взрыв, "вылетели стёкла", отметил источник.
Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Шахтерска, сигнал о происшествии поступил в 13.49 местного времени (05.49 мск). "Мужчина был пьян, стёкла повылетали, (дом - ред.) не поврежден", - сказал собеседник, подтвердив, что никто из жильцов не пострадал.
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