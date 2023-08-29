https://ria.ru/20230829/ballon-1892832868.html

На Сахалине в доме взорвался газовый баллон

На Сахалине в доме взорвался газовый баллон - РИА Новости, 29.08.2023

На Сахалине в доме взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:18

2023-08-29T10:18

2023-08-29T10:18

происшествия

сахалин

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Шахтерске на Сахалине, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование. Пострадавших и погибших нет", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло после того, как свет в доме отключили и жильцы стали "активно готовить на китайских портативных плитках, не соблюдая правил безопасности". Очевидцы говорят, что из квартиры, где произошел взрыв, "вылетели стёкла", отметил источник.Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Шахтерска, сигнал о происшествии поступил в 13.49 местного времени (05.49 мск). "Мужчина был пьян, стёкла повылетали, (дом - ред.) не поврежден", - сказал собеседник, подтвердив, что никто из жильцов не пострадал.

https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин