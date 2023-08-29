Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 29.08.2023 (обновлено: 04:08 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ayfon-1892807228.html
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone - РИА Новости, 29.08.2023
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone
Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:59
2023-08-29T04:08
экономика
технологии
россия
эльдар муртазин
apple
mobile research group
владимир зыков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:114:2839:1710_1920x0_80_0_0_2b9257d1d888ae34972bdc46757d05fa.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро - еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше. В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту - в среднем на 20%", - прогнозирует он. По словам эксперта, основной фактор - это нестабильность в глобальной экономике, поскольку стоимость компонентов растет, а производство сокращается. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также заявил агентству, что, поскольку iPhone дорожают глобально, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне. "Apple официально не продает в России свои телефоны. Значит, цену делают импортеры. А они, очевидно, не будут работать себе в убыток, и если цена на яблочную продукцию в мире повысится, то и они стоимость телефонов в России поднимут", - резюмировал он. Apple еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция бренда вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
https://ria.ru/20230828/apple-1892592233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3101cf1d112ccdf5414d88764b46921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, эльдар муртазин, apple, mobile research group, владимир зыков
Экономика, Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Mobile Research Group, Владимир Зыков
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone

Эксперт: iPhone в России по итогам года могут подорожать в среднем на 20%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПокупатель держит в руках телефон компании Apple
Покупатель держит в руках телефон компании Apple - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Покупатель держит в руках телефон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро - еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше. В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту - в среднем на 20%", - прогнозирует он.
По словам эксперта, основной фактор - это нестабильность в глобальной экономике, поскольку стоимость компонентов растет, а производство сокращается.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также заявил агентству, что, поскольку iPhone дорожают глобально, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне.
"Apple официально не продает в России свои телефоны. Значит, цену делают импортеры. А они, очевидно, не будут работать себе в убыток, и если цена на яблочную продукцию в мире повысится, то и они стоимость телефонов в России поднимут", - резюмировал он.
Apple еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция бренда вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
iPhone 14 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple
Вчера, 05:03
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЭльдар МуртазинAppleMobile Research GroupВладимир Зыков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала