https://ria.ru/20230829/ayfon-1892807228.html
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone - РИА Новости, 29.08.2023
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone
Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:59
2023-08-29T03:59
2023-08-29T04:08
экономика
технологии
россия
эльдар муртазин
apple
mobile research group
владимир зыков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро - еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше. В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту - в среднем на 20%", - прогнозирует он. По словам эксперта, основной фактор - это нестабильность в глобальной экономике, поскольку стоимость компонентов растет, а производство сокращается. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также заявил агентству, что, поскольку iPhone дорожают глобально, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне. "Apple официально не продает в России свои телефоны. Значит, цену делают импортеры. А они, очевидно, не будут работать себе в убыток, и если цена на яблочную продукцию в мире повысится, то и они стоимость телефонов в России поднимут", - резюмировал он. Apple еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция бренда вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
https://ria.ru/20230828/apple-1892592233.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, эльдар муртазин, apple, mobile research group, владимир зыков
Экономика, Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Mobile Research Group, Владимир Зыков
Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone
Эксперт: iPhone в России по итогам года могут подорожать в среднем на 20%
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро - еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше. В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту - в среднем на 20%", - прогнозирует он.
По словам эксперта, основной фактор - это нестабильность в глобальной экономике, поскольку стоимость компонентов растет, а производство сокращается.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также заявил агентству, что, поскольку iPhone дорожают глобально, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне.
"Apple официально не продает в России свои телефоны. Значит, цену делают импортеры. А они, очевидно, не будут работать себе в убыток, и если цена на яблочную продукцию в мире повысится, то и они стоимость телефонов в России поднимут", - резюмировал он.
Apple еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция бренда вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple