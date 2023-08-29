https://ria.ru/20230829/ayfon-1892807228.html

Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone

Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone - РИА Новости, 29.08.2023

Эксперт рассказал, на сколько подорожают iPhone

Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:59

2023-08-29T03:59

2023-08-29T04:08

экономика

технологии

россия

эльдар муртазин

apple

mobile research group

владимир зыков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:114:2839:1710_1920x0_80_0_0_2b9257d1d888ae34972bdc46757d05fa.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на iPhone и другую технику Apple могут прибавить по итогам этого года порядка 12%, а в России - в среднем 20% на фоне волатильности валют, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро - еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше. В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту - в среднем на 20%", - прогнозирует он. По словам эксперта, основной фактор - это нестабильность в глобальной экономике, поскольку стоимость компонентов растет, а производство сокращается. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также заявил агентству, что, поскольку iPhone дорожают глобально, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне. "Apple официально не продает в России свои телефоны. Значит, цену делают импортеры. А они, очевидно, не будут работать себе в убыток, и если цена на яблочную продукцию в мире повысится, то и они стоимость телефонов в России поднимут", - резюмировал он. Apple еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция бренда вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.

https://ria.ru/20230828/apple-1892592233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, эльдар муртазин, apple, mobile research group, владимир зыков