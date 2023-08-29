https://ria.ru/20230829/avtomobil-1892971444.html
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 29.08.2023
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ
Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:07
2023-08-29T17:07
2023-08-29T17:07
надежные люди
лискинский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892961250_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_2a37ef411c4b3bb6b5b1200a61f625b2.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, а также продовольствием, сообщила райадминистрация. "В рамках помощи нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, был передан автомобиль УАЗ, так называемая "Буханка", стоимостью 350 тысяч рублей. В короткие сроки автомобиль был технически подготовлен, дооборудован", - говорится в сообщении. Ключи от автомобиля представителю одной из воинских частей вручил глава Лискинского района Игорь Кирнос. "УАЗ перед отправкой загрузили строительными инструментами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, продовольствием и другими необходимыми в быту вещами на общую сумму более 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как информирует районная администрация, всего с начала спецоперации Лискинский район отправил в зону военных действий грузы на общую сумму более 48,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
лискинский район
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892961250_117:0:814:523_1920x0_80_0_0_3150b2ea9203445d6167698cf95cfdf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лискинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), воронежская область
Надежные люди, Лискинский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воронежская область
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ
Власти Лискинского района Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ