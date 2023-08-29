Рейтинг@Mail.ru
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:07 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/avtomobil-1892971444.html
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 29.08.2023
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ
Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:07
2023-08-29T17:07
надежные люди
лискинский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892961250_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_2a37ef411c4b3bb6b5b1200a61f625b2.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, а также продовольствием, сообщила райадминистрация. "В рамках помощи нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, был передан автомобиль УАЗ, так называемая "Буханка", стоимостью 350 тысяч рублей. В короткие сроки автомобиль был технически подготовлен, дооборудован", - говорится в сообщении. Ключи от автомобиля представителю одной из воинских частей вручил глава Лискинского района Игорь Кирнос. "УАЗ перед отправкой загрузили строительными инструментами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, продовольствием и другими необходимыми в быту вещами на общую сумму более 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как информирует районная администрация, всего с начала спецоперации Лискинский район отправил в зону военных действий грузы на общую сумму более 48,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
лискинский район
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892961250_117:0:814:523_1920x0_80_0_0_3150b2ea9203445d6167698cf95cfdf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лискинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), воронежская область
Надежные люди, Лискинский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воронежская область
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ

Власти Лискинского района Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ

© Фото : Сетевое издание РИА "Воронеж” Лискинцы передали в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Лискинцы передали в зону спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Сетевое издание РИА "Воронеж”
Лискинцы передали в зону спецоперации автомобиль УАЗ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, а также продовольствием, сообщила райадминистрация.
«
"В рамках помощи нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, был передан автомобиль УАЗ, так называемая "Буханка", стоимостью 350 тысяч рублей. В короткие сроки автомобиль был технически подготовлен, дооборудован", - говорится в сообщении.
Ключи от автомобиля представителю одной из воинских частей вручил глава Лискинского района Игорь Кирнос.
«
"УАЗ перед отправкой загрузили строительными инструментами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, продовольствием и другими необходимыми в быту вещами на общую сумму более 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как информирует районная администрация, всего с начала спецоперации Лискинский район отправил в зону военных действий грузы на общую сумму более 48,1 миллиона рублей.
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
24 августа, 11:38
 
Надежные людиЛискинский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Воронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала