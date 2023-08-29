https://ria.ru/20230829/avtomobil-1892971444.html

Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ

Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 29.08.2023

Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО автомобиль УАЗ

Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:07

2023-08-29T17:07

2023-08-29T17:07

надежные люди

лискинский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО автомобиль УАЗ со стройматериалами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, а также продовольствием, сообщила райадминистрация. "В рамках помощи нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, был передан автомобиль УАЗ, так называемая "Буханка", стоимостью 350 тысяч рублей. В короткие сроки автомобиль был технически подготовлен, дооборудован", - говорится в сообщении. Ключи от автомобиля представителю одной из воинских частей вручил глава Лискинского района Игорь Кирнос. "УАЗ перед отправкой загрузили строительными инструментами, маскировочными тентами и сетями, медикаментами, продовольствием и другими необходимыми в быту вещами на общую сумму более 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как информирует районная администрация, всего с начала спецоперации Лискинский район отправил в зону военных действий грузы на общую сумму более 48,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html

лискинский район

воронежская область

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лискинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), воронежская область