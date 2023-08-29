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Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии - РИА Новости, 29.08.2023
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11:05 29.08.2023 (обновлено: 12:09 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/avstriya-1892842201.html
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии - РИА Новости, 29.08.2023
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:05
2023-08-29T12:09
в мире
австрия
зальцбург (город)
тироль
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. Сообщается, что сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. В некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для движения. О погибших и пострадавших пока не сообщается. "Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий, чтобы быстро помочь пострадавшим регионам", - написал в понедельник канцлер Австрии в социальной сети Х (бывший Twitter). По состоянию на утро вторника, погодные условия в пострадавших регионах несколько улучшились и вода стала отступать. При этом, в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, напротив, готовятся к наводнениям во вторник.
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австрия
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в мире, австрия, зальцбург (город), тироль
В мире, Австрия, Зальцбург (город), Тироль
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии

Сильные дожди вызвали наводнения в федеральных землях Тироль и Зальцбург

© AFP 2023 / JFKНаводнение в Австрии. 28 августа 2023
Наводнение в Австрии. 28 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / JFK
Наводнение в Австрии. 28 августа 2023
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier.
Сообщается, что сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь.
В некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для движения. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
"Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий, чтобы быстро помочь пострадавшим регионам", - написал в понедельник канцлер Австрии в социальной сети Х (бывший Twitter).
По состоянию на утро вторника, погодные условия в пострадавших регионах несколько улучшились и вода стала отступать. При этом, в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, напротив, готовятся к наводнениям во вторник.
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