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Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии - РИА Новости, 29.08.2023
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:05
2023-08-29T11:05
2023-08-29T12:09
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зальцбург (город)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. Сообщается, что сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. В некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для движения. О погибших и пострадавших пока не сообщается. "Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий, чтобы быстро помочь пострадавшим регионам", - написал в понедельник канцлер Австрии в социальной сети Х (бывший Twitter). По состоянию на утро вторника, погодные условия в пострадавших регионах несколько улучшились и вода стала отступать. При этом, в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, напротив, готовятся к наводнениям во вторник.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
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в мире, австрия, зальцбург (город), тироль
В мире, Австрия, Зальцбург (город), Тироль
Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии
Сильные дожди вызвали наводнения в федеральных землях Тироль и Зальцбург