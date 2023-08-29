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Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии

Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии - РИА Новости, 29.08.2023

Сильные дожди вызвали наводнения на западе Австрии

Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:05

2023-08-29T11:05

2023-08-29T12:09

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австрия

зальцбург (город)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями из-за прошедших в понедельник сильных дождей, сообщило во вторник издание Kurier. Сообщается, что сильнее всего от наводнений пострадали долины Эцталь, Штубайталь, Виппталь и Циллерталь. В некоторых местах вода затопила дороги, сделав их непригодными для движения. О погибших и пострадавших пока не сообщается. "Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды. Конечно, федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий, чтобы быстро помочь пострадавшим регионам", - написал в понедельник канцлер Австрии в социальной сети Х (бывший Twitter). По состоянию на утро вторника, погодные условия в пострадавших регионах несколько улучшились и вода стала отступать. При этом, в федеральной земле Верхняя Австрия к северо-востоку от Зальцбурга, напротив, готовятся к наводнениям во вторник.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

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