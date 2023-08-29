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Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов - РИА Новости, 29.08.2023
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20:30 29.08.2023 (обновлено: 20:34 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/auktsion-1893012289.html
Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов
Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов - РИА Новости, 29.08.2023
Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов
Револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:30
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сша
элвис пресли
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company. "(Цена револьвера) Smith &amp; Wesson Model 53 с гравировкой, принадлежавшего Элвису Пресли, взлетела до 199 750 долларов, что в два раза больше, чем максимальная оценочная стоимость", - сказано в документе. Аукцион проходил в США с 25 по 27 августа. Дизайн оружия, подаренного "королю рок-н-ролла" в ноябре 1976 года за несколько месяцев до его смерти, посвящен 200-летию Дня независимости США. По всему корпусу револьвера выполнена гравировка, а над рукояткой изображен золотой орёл и 13-звездный флаг. Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.
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сша, элвис пресли
США, Элвис Пресли
Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов

Револьвер Элвиса Пресли был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов

© Rock Island Auction Company/YoutubeРевольвер Элвиса Пресли продан на аукционе на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company
Револьвер Элвиса Пресли продан на аукционе на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company
© Rock Island Auction Company/Youtube
Револьвер Элвиса Пресли продан на аукционе на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company.
«
"(Цена револьвера) Smith & Wesson Model 53 с гравировкой, принадлежавшего Элвису Пресли, взлетела до 199 750 долларов, что в два раза больше, чем максимальная оценочная стоимость", - сказано в документе.
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Аукцион проходил в США с 25 по 27 августа. Дизайн оружия, подаренного "королю рок-н-ролла" в ноябре 1976 года за несколько месяцев до его смерти, посвящен 200-летию Дня независимости США. По всему корпусу револьвера выполнена гравировка, а над рукояткой изображен золотой орёл и 13-звездный флаг.
Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.
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СШАЭлвис Пресли
 
 
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