https://ria.ru/20230829/auktsion-1893012289.html

Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов

Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов - РИА Новости, 29.08.2023

Револьвер Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов

Револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:30

2023-08-29T20:30

2023-08-29T20:34

сша

элвис пресли

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, был продан на аукционе почти за 200 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте организатора торгов компании Rock Island Auction Company. "(Цена револьвера) Smith & Wesson Model 53 с гравировкой, принадлежавшего Элвису Пресли, взлетела до 199 750 долларов, что в два раза больше, чем максимальная оценочная стоимость", - сказано в документе. Аукцион проходил в США с 25 по 27 августа. Дизайн оружия, подаренного "королю рок-н-ролла" в ноябре 1976 года за несколько месяцев до его смерти, посвящен 200-летию Дня независимости США. По всему корпусу револьвера выполнена гравировка, а над рукояткой изображен золотой орёл и 13-звездный флаг. Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.

https://ria.ru/20230823/izdanie-1891864484.html

https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html

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сша, элвис пресли