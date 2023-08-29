https://ria.ru/20230829/ataka-1892893009.html
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:47
2023-08-29T13:47
2023-08-29T13:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_eaf256008f57e94799cae21d844729ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ у Синьковки и Стельмаховки