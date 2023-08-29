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На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 29.08.2023 (обновлено: 13:48 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ataka-1892893009.html
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:47
2023-08-29T13:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ у Синьковки и Стельмаховки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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