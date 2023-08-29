https://ria.ru/20230829/ataka-1892893009.html

На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:47

2023-08-29T13:47

2023-08-29T13:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность