https://ria.ru/20230829/artemovsk-1892833145.html
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 29.08.2023
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Ситуация в Артемовске стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:19
2023-08-29T10:19
2023-08-29T11:44
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация в Артемовске стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Удерживаются фланги", — уточнил он.Кроме того, Пушилин рассказал о горячих точках в республике."Самые горячие точки у нас — их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики — это Южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское, где противник", — отметил врио главы региона.Но эти населенные пункты остаются в "серой зоне", так как ВСУ не могут закрепиться в Урожайном. Боевикам просто "негде закрепляться" в населенном пункте, уточнил Пушилин."И опять же, наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги", — добавил он.Еще одной горячей точкой в регионе врио главы республики назвал Приютное.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий, сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска