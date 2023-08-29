Рейтинг@Mail.ru
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/aristov-1892862676.html
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым - РИА Новости, 29.08.2023
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с директором федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, обсудят работу и успехи ФССП,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:02
2023-08-29T12:02
политика
россия
дмитрий аристов
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_b0d6d68a58239dd2aa73b1cd1408cd20.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с директором федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, обсудят работу и успехи ФССП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет также с докладом у президента директор федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Чрезвычайно важный институт, касающийся... граждан России напрямую. Поэтому о работе службы, об их успехах, о текущих вопросах пойдет сегодня речь как раз на встрече Путина и Аристова", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи главы государства будут непубличными.
https://ria.ru/20230829/vstrecha-1892833507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_448a154ea06d434b0fc315fbe8737fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий аристов, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым

Песков: Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с директором федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, обсудят работу и успехи ФССП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет также с докладом у президента директор федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Чрезвычайно важный институт, касающийся... граждан России напрямую. Поэтому о работе службы, об их успехах, о текущих вопросах пойдет сегодня речь как раз на встрече Путина и Аристова", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что другие встречи главы государства будут непубличными.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Пушилин рассказал о встрече с Путиным
Вчера, 10:24
 
ПолитикаРоссияДмитрий АристовВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала