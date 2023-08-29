https://ria.ru/20230829/aristov-1892862676.html
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым - РИА Новости, 29.08.2023
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с директором федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, обсудят работу и успехи ФССП,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:02
2023-08-29T12:02
2023-08-29T12:02
политика
россия
дмитрий аристов
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с директором федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, обсудят работу и успехи ФССП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет также с докладом у президента директор федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Чрезвычайно важный институт, касающийся... граждан России напрямую. Поэтому о работе службы, об их успехах, о текущих вопросах пойдет сегодня речь как раз на встрече Путина и Аристова", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи главы государства будут непубличными.
https://ria.ru/20230829/vstrecha-1892833507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий аристов, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Дмитрий Аристов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым
Песков: Путин во вторник встретится с директором ФССП Аристовым