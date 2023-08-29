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В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей
В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей - РИА Новости, 29.08.2023
В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей
Суд арестовал до 26 октября водителя, умышленно сбившего после ссоры трех человек в городе Окуловка Новгородской области, он обвиняется в покушении на убийство, РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
2023-08-29T17:45
происшествия
новгородская область
окуловка
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Суд арестовал до 26 октября водителя, умышленно сбившего после ссоры трех человек в городе Окуловка Новгородской области, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в ночь на воскресенье, 27 августа, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения возле ресторана, после ссоры с незнакомым мужчиной дважды совершил наезд на компанию из трех человек. В результате причинил потерпевшим телесные повреждения. "Не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с тем, что помощь пострадавшим оказали посторонние люди. Постановлением Окуловского районного суда Манукяну М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, окуловка
Происшествия, Новгородская область, Окуловка
В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей
В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей после ссоры
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Суд арестовал до 26 октября водителя, умышленно сбившего после ссоры трех человек в городе Окуловка Новгородской области, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в ночь на воскресенье, 27 августа, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения возле ресторана, после ссоры с незнакомым мужчиной дважды совершил наезд на компанию из трех человек. В результате причинил потерпевшим телесные повреждения.
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"Не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с тем, что помощь пострадавшим оказали посторонние люди. Постановлением Окуловского районного суда Манукяну М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
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