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В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей

В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей - РИА Новости, 29.08.2023

В Новгородской области арестовали водителя, умышленно сбившего людей

Суд арестовал до 26 октября водителя, умышленно сбившего после ссоры трех человек в городе Окуловка Новгородской области, он обвиняется в покушении на убийство, РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

2023-08-29T17:45

происшествия

новгородская область

окуловка

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Суд арестовал до 26 октября водителя, умышленно сбившего после ссоры трех человек в городе Окуловка Новгородской области, он обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в ночь на воскресенье, 27 августа, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения возле ресторана, после ссоры с незнакомым мужчиной дважды совершил наезд на компанию из трех человек. В результате причинил потерпевшим телесные повреждения. "Не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с тем, что помощь пострадавшим оказали посторонние люди. Постановлением Окуловского районного суда Манукяну М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/podmoskove-1879789034.html

новгородская область

окуловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, окуловка