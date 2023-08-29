https://ria.ru/20230829/apartamenty-1892740858.html

Туристы назвали самые важные критерии при выборе апартаментов

Туристы назвали самые важные критерии при выборе апартаментов - РИА Новости, 29.08.2023

Туристы назвали самые важные критерии при выборе апартаментов

Туристы назвали значимые критерии при заказе апартаментов и рассказали, что может испортить при проживании впечатление, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:15

2023-08-29T01:15

2023-08-29T01:15

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Туристы назвали значимые критерии при заказе апартаментов и рассказали, что может испортить при проживании впечатление, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1042 пользователей, можно было выбирать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что квартиры и апартаменты путешественники бронируют не слишком часто — лишь 3,9 процента пользователей отдали им предпочтение перед отелями.Самыми важными критериями оказались расположение (его отметили 83,3 процента опрошенных), удобства в номере, например, кондиционер или телевизор (77,8 процента) и инфраструктура района — кафе и развлечения поблизости (61,1 процента).Цена имеет решающее значение для 61 процента путешественников, а на отзывы других гостей в первую очередь смотрит половина туристов.Для 44,4 процента путешественников важно, чтобы в выбранных апартаментах была кухня с посудой, а для 11 процентов – возможность брать в поездку питомца.Испортить впечатление о проживании могут неопрятный вид, плохой ремонт и старая мебель — так ответили 89 процента респондентов. Антисанитарные условия и расхождение фотографий с реальностью смутят 78 и 72 процента гостей соответственно. Многие обращают внимание на слышимость, плохой интернет и неудобное местоположение — эти критерии туристы назвали в 55 процентах случаев.Половину путешественников смущают дополнительные взносы при заселении или выезде, неисправная техника или сломанная мебель. Меньше всего на настроение в отпуске влияют трудности при заселении, сказали 44 процента туристов.

https://ria.ru/20230818/kurorty-1890450728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, отдых в россии, туризм