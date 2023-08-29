Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"
ВАКС Украины взыскал в пользу государства активы российской компании Волга-Днепр
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
Самолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр".
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"Сегодня, 29 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., а также к обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва", обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.
Уточняется, что суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".
В середине августа украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".
На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии.