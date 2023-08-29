Рейтинг@Mail.ru
Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр" - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 29.08.2023 (обновлено: 23:24 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/aktivy-1893034499.html
Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"
Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр" - РИА Новости, 29.08.2023
Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:18
2023-08-29T23:24
украина
россия
волга-днепр
министерство обороны белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793089605_58:3:2893:1598_1920x0_80_0_0_64d8f1ce9a4e1ac46da7873c059a19a4.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр".&quot;Сегодня, 29 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., а также к обществу с ограниченной ответственностью &quot;Волга-Днепр-Москва&quot;, обществу с ограниченной ответственностью &quot;Авиакомпания Волга-Днепр&quot; и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины &quot;О санкциях&quot;, — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.Уточняется, что суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан". В середине августа украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793089605_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58dbcf197649c1fb1cf9bff015e529ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, волга-днепр , министерство обороны белоруссии, в мире
Украина, Россия, Волга-Днепр , Министерство обороны Белоруссии, В мире
Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"

ВАКС Украины взыскал в пользу государства активы российской компании Волга-Днепр

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
Самолет АН-124-100 Руслан компании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Самолет АН-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр".
«

"Сегодня, 29 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., а также к обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва", обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.

Уточняется, что суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".
В середине августа украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".
На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
22 августа, 16:39
 
УкраинаРоссияВолга-ДнепрМинистерство обороны БелоруссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала