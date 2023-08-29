https://ria.ru/20230829/aktivy-1893034499.html

Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"

Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр" - РИА Новости, 29.08.2023

Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр". РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T23:18

2023-08-29T23:18

2023-08-29T23:24

украина

россия

волга-днепр

министерство обороны белоруссии

в мире

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр"."Сегодня, 29 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., а также к обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва", обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении инстанции в Telegram-канале.Уточняется, что суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан". В середине августа украинский Минюст подал иски о взыскании имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр". Из активов Минска планировали конфисковать один авиационный двигатель и воздушный стартер. С российской фирмы хотели взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан".На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, волга-днепр , министерство обороны белоруссии, в мире