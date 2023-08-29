https://ria.ru/20230829/aeroporty-1892815554.html

Московские аэропорты восстановили работу после ограничений

Московские аэропорты восстановили работу после ограничений - РИА Новости, 29.08.2023

Московские аэропорты восстановили работу после ограничений

Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме, следует из их комментариев. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:16

2023-08-29T08:16

2023-08-29T08:24

туризм

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме, следует из их комментариев. Сообщений об атаках беспилотников в московском регионе утром во вторник не было. Однако Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Тульской областью. В аэропорту Внуково журналистам сообщили, что по независящим от него причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 03.51. "С 04.18 по согласованию с районным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на вылет/прилет с интервалом и векторением. С 06.02 ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сказали во "Внуково". Представитель аэропорта Домодедово сообщил РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03.49 до 06.01. "В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в "Домодедово".

https://ria.ru/20230828/reys-1892599040.html

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домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), москва, новости - туризм