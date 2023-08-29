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Московские аэропорты восстановили работу после ограничений - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
08:16 29.08.2023 (обновлено: 08:24 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/aeroporty-1892815554.html
Московские аэропорты восстановили работу после ограничений
Московские аэропорты восстановили работу после ограничений - РИА Новости, 29.08.2023
Московские аэропорты восстановили работу после ограничений
Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме, следует из их комментариев. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:16
2023-08-29T08:24
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме, следует из их комментариев. Сообщений об атаках беспилотников в московском регионе утром во вторник не было. Однако Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Тульской областью. В аэропорту Внуково журналистам сообщили, что по независящим от него причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 03.51. "С 04.18 по согласованию с районным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на вылет/прилет с интервалом и векторением. С 06.02 ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сказали во "Внуково". Представитель аэропорта Домодедово сообщил РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03.49 до 06.01. "В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в "Домодедово".
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домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), москва, новости - туризм
Туризм, Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Москва, Новости - Туризм
Московские аэропорты восстановили работу после ограничений

Аэропорты Внуково и Домодедово работают штатно после утренних ограничений

© iStock.com / byakkayaДевушка у табло вылетов в аэропорту
Девушка у табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / byakkaya
Девушка у табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме, следует из их комментариев.
Сообщений об атаках беспилотников в московском регионе утром во вторник не было. Однако Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Тульской областью.
В аэропорту Внуково журналистам сообщили, что по независящим от него причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 03.51.
«
"С 04.18 по согласованию с районным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на вылет/прилет с интервалом и векторением. С 06.02 ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сказали во "Внуково".
Представитель аэропорта Домодедово сообщил РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 03.49 до 06.01.
«
"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в "Домодедово".
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