https://ria.ru/20230828/zimbabve-1892589596.html
Оппозиция в Зимбабве выступила против результатов президентских выборов
Оппозиция в Зимбабве выступила против результатов президентских выборов - РИА Новости, 28.08.2023
Оппозиция в Зимбабве выступила против результатов президентских выборов
Глава оппозиционной партии Зимбабве Нельсон Чамиса выступил против результатов президентских выборов и призвал своих региональных соратников выступить против... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:31
2023-08-28T03:31
2023-08-28T09:56
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зимбабве
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава оппозиционной партии Зимбабве Нельсон Чамиса выступил против результатов президентских выборов и призвал своих региональных соратников выступить против них. Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, он набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44%. Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69%. "Мы не принимаем результаты самих президентских выборов. Процесс выборов проходил неправильно... Были нарушены некоторые законы страны", — заявил Чамиса во время пресс-конференции в столице Зимбабве Хараре. Глава оппозиции также призвал своих региональных партнеров выступить против результатов голосования. "Не покидайте нас... наши братья и сестры в регионе и на континенте. Мы рассчитываем на вашу солидарность, поскольку мы стремимся разрешить этот политический кризис", — добавил Чамиса. В процессе выборов наблюдатели из Сообщества развития Юга Африки (САДК) заявили, что выборы не соответствуют демократическим критериям, однако член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов, принимавший участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве, сообщил РИА Новости, что голосование проходило спокойно и без нарушений.
https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891798303.html
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в мире, зимбабве, эммерсон мнангагва
В мире, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва
Оппозиция в Зимбабве выступила против результатов президентских выборов
Глава оппозиционной партии Зимбабве выступил против итога президентских выборов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава оппозиционной партии Зимбабве Нельсон Чамиса выступил против результатов президентских выборов и призвал своих региональных соратников выступить против них.
Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва
был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, он набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44%. Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69%.
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"Мы не принимаем результаты самих президентских выборов. Процесс выборов проходил неправильно... Были нарушены некоторые законы страны", — заявил Чамиса во время пресс-конференции в столице Зимбабве Хараре.
Глава оппозиции также призвал своих региональных партнеров выступить против результатов голосования.
"Не покидайте нас... наши братья и сестры в регионе и на континенте. Мы рассчитываем на вашу солидарность, поскольку мы стремимся разрешить этот политический кризис", — добавил Чамиса.
В процессе выборов наблюдатели из Сообщества развития Юга Африки (САДК) заявили, что выборы не соответствуют демократическим критериям, однако член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов, принимавший участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве, сообщил РИА Новости, что голосование проходило спокойно и без нарушений.
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